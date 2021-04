Durante il periodo di emergenza sanitaria le regole su come viaggiare in auto sono cambiate spesso. Ora vediamo scorrazzare per le strade italiane più persone a bordo delle auto e tutto sembra ritornato alla normalità. In effetti non è assolutamente così. Infatti scatta una multa fino a 1.000 euro agli occupanti in auto che non sanno dove posizionarsi e in quanti stare. Perciò come Esperti di ProiezionidiBorsa ci siamo posti la domanda e siamo andati a leggere attentamente la normativa attuale.

Ora per chi non lo sapesse, scopriamo quante persone possono viaggiare nella stessa auto durante questo periodo di pandemia. Da ricordare che non cambia nulla in base alla zona colorata della Regione. Eppure tutti dovrebbero sapere bene l’importanza delle distanze interpersonali oltre che l’obbligatorietà di indossare la mascherina dappertutto.

Non c’è differenza di colore

Da questa settimana, molte regioni italiane sono ritornate in fascia gialla e le misure di contenimento sono state alleggerite. Infatti non permangono più obblighi e divieti stringenti come quelli della zona rossa. Purtroppo però questo allentamento delle misure sta facendo compiere un grosso errore a molti.

Per viaggiare in auto bisogna rispettare delle regole ben precise anche nei comuni rientranti in zona gialla. Ma a quanto pare nelle auto si contano più persone occupanti fino a raggiungere il numero di 5.

Ebbene per la Legge il conducente può trasportare 4 persone in situazioni normali ma ora in Italia vige uno stato di emergenza. Perciò bisogna rispettare le regole attuali altrimenti c’è il rischio di prendere una sanzione molto severa.

Logicamente i conviventi, coloro che vivono sotto lo stesso tetto, non devono rispettare la regola che ora vedremo ma possono viaggiare tutti insieme e anche senza indossare la mascherina.

Come posizionarsi in auto con parenti e amici

Il discorso cambia per chi in auto ospita parenti e amici. E’ bene sapere che i passeggeri non possono essere più di 3 e devono sedersi in auto in posti prestabiliti. E’ vietato sedersi al lato passeggero anteriore, così come stare uno vicino all’altro nei sedili posteriori.

Perciò per non rischiare di prendere una multa faraonica bisogna stare massimo in tre in auto. Logicamente bisogna indossare la mascherina e sedersi così: uno alla guida e altri due posizionati nei sedili posteriori vicini allo sportello.

Altrimenti può arrivare una multa fino a 1.000 euro agli occupanti in auto che non sanno dove posizionarsi e in quanti stare. Chi sgarra rischia una multa salata che parte da un minimo di 400 euro fino a raggiungere 1.000 euro.