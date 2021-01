Recentemente si è spesso parlato dei nuovi aggiornamenti di WhatsApp. Una delle più note applicazioni di messaggistica al mondo, infatti, sta cambiando alcune funzioni storiche. E questo ha dato molto a molte fake news di entrare in rete e diffondersi a macchia d’olio. Per evitare che alcune notizie diventassero virali, WhatsApp ha voluto precisare tutte le novità che saranno apportate. In questo modo non si creerà più alcuna confusione e tutti sapranno cosa aspettarsi il prossimo mese. Perciò, WhatsApp da questo mese cambierà le sue funzioni, ecco cosa devono aspettarsi gli utenti e quali notizie devono lasciar perdere. La data prevista per tutti i cambiamenti si aggira attorno a maggio 2021.

Le informazioni e le chat rimarranno private?

Una delle fake news che aveva creato più allarmismo era sicuramente quella che sosteneva che le chat non avrebbero più goduto della privacy. WhatsApp ci tiene a sottolineare che ciò non è assolutamente vero. Inoltre, arriva un’altra smentita: l’applicazione di messaggistica non potrà risalire alla posizione condivisa. E soprattutto non pubblicherà alcun tipo di informazioni sull’utente sulla pagina Facebook, a meno che non sia proprio quest’ultimo a volerlo.

Quali saranno dunque le novità?

Gli aggiornamenti saranno molto semplici. In pratica, WhatsApp darà la possibilità ai suoi utenti di comunicare tramite l’app direttamente con le aziende che decideranno di scaricare le chat. Lo scopo è quello di dar vita a un nuovo mercato virtuale, caratterizzato dalla velocità e dall’immediatezza. In più saranno introdotte molte funzioni che riguarderanno gli affari e il business. Ma nessuna delle bufale lette ultimamente in rete è vera!

Inoltre, gli aggiornamenti non avverranno fino al 15 maggio 2021. Perciò, WhatsApp da questo mese cambierà le sue funzioni, ecco cosa devono aspettarsi gli utenti: un’applicazione quasi identica, che non verrà stravolta in alcun modo!

