Le piante in casa riescono a colorare gli ambienti e renderli più caldi e accoglienti. Molte persone però rinunciano ad un arredamento che con alcune piante potrebbe diventare ancora più bello e raffinato. Questo perché si preoccupano di non riuscire a curarle quanto necessitano per pigrizia, dimenticanza o per il poco tempo a disposizione.

Proprio per tutti questi motivi, c’è chi rinuncia a tenere piante in casa per perfezionare l’arredamento e chi invece per non rinunciarci trova soluzioni alternative. Infatti c’è chi preferisce tenere in casa le piante finte che donano comunque colore con il loro verde, ma non hanno bisogno di essere curate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Bisogna dirlo, esistono molte piante finte che ricordano molto quelle vere. Ma è pur vero che una pianta vera darà sempre tutto un altro effetto. Oggi vogliamo svelare le 3 piante perfette da accostare ad un arredamento in legno.

La Sansevieria e la Pilea Peperomioides

La Sansevieria ad esempio ha la caratteristica particolare di avere delle foglie che rimangono perfettamente dritte uscendo dalla terra del vaso.

È una di quelle piante a cui non servono molte cure e attenzioni e che quindi sono molto comode da tenere in casa. Inoltre è una pianta che rimane sempre verde e ne esistono di diversi tipi in base alle dimensioni e alla forma delle sue foglie.

Poi abbiamo la Pilea Peperomioides. Si tratta di una pianta cinese con diverse caratteristiche.

Anche questa non ha bisogno di attenzioni particolari per essere tenuta in un appartamento.

Infatti resiste anche molto bene alla siccità.

Il Pothos

E infine parliamo del Pothos. Anche questa è una pianta che rimane sempre verde. È perfetta per le decorazioni. Essendo un rampicante può dare effetti meravigliosi se appoggiata in cima ad una libreria o ad un mobile.

Anche il Pothos è una delle piante più resistenti e non ha assolutamente bisogno di attenzioni continue.

Si può perciò dare un tocco di verde alla casa senza dover spendere tempo e fatiche.

Ecco perciò svelate le 3 piante perfette da accostare ad un arredamento in legno.