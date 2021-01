Si sa quanto gli italiani amino WhatsApp. Una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate, infatti, dà la possibilità di scambiare informazioni in modo istantaneo e di mantenersi in contatto con i propri amici. Insomma, una vera e propria salvezza quando si vuole comunicare e lo si deve fare velocemente. Ma ci sono delle opzioni di quest’applicazione forse ancora poco conosciute. E oggi noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo concentrarci su una in particolare, mostrando il nuovo aggiornamento di WhatsApp che potrebbe risultare molto utile in diversi casi.

La chat con se stessi per salvare documenti, media e pensieri

L’aggiornamento di cui stiamo parlando riguarda una chat in particolare. Infatti, forse solo alcune persone sanno che su WhatsApp si può creare una chat con se stessi. Su di essa, si possono salvare tutti i documenti, le immagini e le informazioni che non vogliamo perdere. Questo tipo di chat può diventare molto utile se non si usa il Drive per esempio, per essere certi che tutte le cose importanti sul nostro cellulare non andranno perse. Inoltre, si può segnare su di essa la lista della spesa, gli impegni da portare avanti durante la giornata, le password che non si vogliono dimenticare e a cui nessuno avrebbe accesso e alcuni promemoria che rimarranno fissi su WhatsApp. E, proprio riguardo a questo, è stato presentato il nuovo aggiornamento di WhatsApp che potrebbe risultare molto utile in diversi casi.

In cosa consiste l’aggiornamento?

In un precedente articolo, i nostri Esperti avevano segnalato come creare una chat con se stessi ricorrendo a un’opzione offerta sul browser. Nell’articolo “Come inviare un messaggio a se stessi su WhatsApp Web”, avevamo spiegato nei dettagli come creare una chat privata solo per sé. Nell’articolo diciamo chiaramente che questa funzione è valida solo per la versione Web di WhatsApp. Ma ad oggi le cose sono cambiate. Infatti, si potrà utilizzare questo procedimento anche da cellulare, (sia iOS che Android) senza dover per forza ricorrere al PC. Tutto ciò che si dovrà fare è seguire la procedura indicata nell’articolo segnalato e creare la propria chat! Ed ecco che qui potranno essere salvate le cose che si ritengono più utili, in modo veloce e pratico, senza aver paura che si cancellino, soprattutto grazie al backup.