Weekend infuocato all’insegna di amore, fortuna e finalmente qualche gioia per questi 4 segni zodiacali

Eccoci qua tutti a guardare fiduciosi al fine settimana. Il weekend è infatti sempre un’occasione per staccare dalla routine e dai pensieri quotidiani per dedicarsi agli affetti ed al relax.

Che sia una serata con gli amici, un appuntamento galante, o una due giorni d’amore con il partner, è facile crearsi delle aspettative. Eppure, il rischio spesso è che queste rimangano disattese.

A metterci lo zampino infatti può essere la sorte o, perché no, gli astri.

Quelli di questo periodo sono infatti cieli tumultuosi per alcuni segni zodiacali. Sarà forse Mercurio retrogrado o saranno congiunture astrali poco favorevoli, ma siamo tutti un po’ più riflessivi e sulle nostre.

Qualcuno potrebbe trovarsi a mettere in discussione lunghe relazioni, lavoro e amici di una vita.

Assicuriamo che è una fase che passerà e che guardarsi dentro con onestà senza trarre conclusioni affrettate non potrà che farci bene.

Qualcuno si sta salvando da certe influenze?

Se per alcuni segni zodiacali il momento è di grande scompiglio, per altri invece si prospettano giornate interessanti. Possiamo parlare addirittura di weekend infuocato all’insegna di amore al top ed anche di tanta buona sorte proprio per 4 prescelti dalle stelle.

Eh sì, sembra proprio che per qualcuno possa esserci qualche gioia in arrivo in questi giorni.

La cosa più importante da fare è tenere ben distanti coloro che riteniamo possano avere su di noi influenze negative. A questo scopo potrebbe essere utile sapere che ci sono dei segni zodiacali più inclini all’invidia di altri.

D’altro canto, se siamo in trattativa aperta per una nuova relazione dovremmo anche badare a quali segni sono veri traditori, alcuni davvero insospettabili.

Una volta raccolte tutte queste informazioni non possiamo che essere super carichi per affrontare il weekend.

Ovviamente se rientriamo tra i 4 super segni vincenti di questo fine settimana. Scopriamo quali sono.

Weekend infuocato all’insegna di amore, fortuna e finalmente qualche gioia per questi 4 segni zodiacali

Più nel dettaglio possiamo affermare che i nati sotto il segno dell’Ariete potranno abbattere il loro classico muro di diffidenza.

Quella persona con cui si stanno stuzzicando da tanto potrebbe rivelarsi il giusto investimento emotivo.

Giornate ottime per le finanze, soprattutto se si è soliti giocare di tanto in tanto.

Lo stesso vale per i nati sotto il segno dell’Acquario, che possono dormire sonni tranquilli. Sembrerebbero esserci buone possibilità di consolidare relazioni ancora fresche e fare conoscenze interessanti per chi è solo.

L’ispirazione per spaccare tutto sul lavoro potrebbe arrivare a sorpresa.

Bilancia e Scorpione, i soliti scorbutici, potranno concedersi un po’ di dolcezza. Meglio uscire di casa ed evitare di stare a rimuginare. Questi due segni hanno spesso scoperto a loro spese quanto questo non li aiuti affatto, ma anzi rischi di affossarli ancora di più. Questo fine settimana sarà perfetto per lanciarsi in qualsiasi avventura vorranno, sentimentale o di nuovi progetti da preparare.