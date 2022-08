Quando passò il famoso fiume Rubicone, leggenda narra che Cesare abbia detto la famosa frase: “il dado è tratto”. Sarebbe in effetti cambiata la storia di Roma, con il passaggio dalla Repubblica alla Monarchia. Questa svolta potrebbe esserci anche per qualcuno dei segni dello zodiaco, visto che ormai siamo abbondantemente entrati nella seconda parte dell’anno. Abbiamo visto segni assolutamente protagonisti dell’anno, e che secondo le stelle lo saranno ancora fino al 31 dicembre. Il Sagittario, secondo le stime, dovrebbe avere la chance della vita entro qualche settimana. Poi c’è questo primo weekend di agosto, che per molti italiani segna anche l’inizio delle ferie. Weekend che sarà fortunato per alcuni e meno per altri.

Situazione davvero strana per il Cancro

Dopo qualche mese di delusione professionale, il Cancro starebbe seriamente pensando di cambiare lavoro. Le stelle favorirebbero i più arditi, grazie soprattutto all’appoggio di Marte. Attenzione, però, che in campo professionale potrebbero esserci delle insidie, anche da parte di ex colleghi e amici. Molto più rosea invece è la situazione amorosa, con Venere che continua ad avvolgere questo segno con la sua protezione. Notizie positive in arrivo sia per i single che per le coppie affiatate.

Weekend d’oro e amore per Cancro e Vergine e 2 segni sfortunati

Il secondo segno più fortunato della settimana dovrebbe essere la Vergine. Per tutti coloro che non partiranno per le ferie potrebbe essere il momento di svoltare in campo professionale. Sono tantissime le idee e i progetti, con percentuali di riuscita che sembrerebbero davvero ottime. Molto positive le notizie per i single, con lo zampino di Venere, pronta a far conoscere le persone giuste.

Gemelli e Bilancia dietro la lavagna

Weekend d’oro e amore per Cancro e Vergine, mentre Gemelli e Bilancia potrebbero vivere delle ore davvero difficili. Complicazioni in amore per i nati dal 21 maggio al 21 giugno e tante, forse troppe, pressioni lavorative. Anche i Gemelli, così come il Sagittario, potrebbero svoltare professionalmente la propria vita. Ma, in questo momento, attenzione a non fare passi falsi, cedendo alla fretta e alla voglia di cambiare.

Situazione molto ingarbugliata in campo amoroso per la Bilancia, travolta da un momento particolarmente sfortunato in amore e nel lavoro. Difficili le intese, per la mancanza dell’appoggio di Venere, mentre sul lavoro un paio di opportunità interessanti starebbero scappando via. Attenzione a tutti coloro e decideranno di dedicarsi in agosto al lavoro, perché i pericoli e le trappole sembrerebbero tanti.

