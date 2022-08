Se è vero che alcune associazioni internazionali ci avrebbero ripreso per l’eccessivo consumo di pesce, l’insalata di mare sicuramente è uno di questi piatti. Stando, infatti ai dati sui consumi annuali del pesce, noi italiani saremmo i primi in Europa. Davanti anche a Paesi, come quelli scandinavi, che fanno della pesca una delle risorse più importanti della loro economia. Tornando a noi italiani, nonostante le giornate torride, non ci facciamo sicuramente mancare un delizioso spaghetto allo scoglio o con le vongole. Magari seguendo la ricetta per la preparazione di un’eccezionale cremina. Immancabili anche le fritture, così come le grigliate di pesce, protagoniste in queste settimane delle nostre tavole. Allo stesso modo però dell’insalata di mare, che rappresenta forse l’idea più fresca, ma anche piacevole per un pranzo leggero, magari in pausa lavorativa. Vediamo, proprio qualche idea per questo piatto molto amato, con dei condimenti particolari.

Quante calorie contiene un’insalata di mare

Partiamo dal presupposto che ci piaccia il pesce e quindi l’insalata di mare faccia parte del nostro menù. Ma, anche se non fossimo degli appassionati di questo alimento, potremmo ritrovarcelo nella dieta per le sue contenute calorie. Secondo le tabelle alimentari, mediamente una porzione tra i 150 e i 200 g di insalata di mare potrebbe apportare tra le 160 e le 170 kcal. Decisamente poche, considerando anche la ricchezza di proteine, di minerali e di acidi grassi contenuti in questo piatto. Se ci stesse venendo il dubbio sull’insalata di polipo, le calorie sarebbero più o meno quelle. Quindi, capiamo bene quanto potrebbe rivelarsi importante il condimento.

Non solo aceto balsamico ma 2 condimenti per l’insalata di mare

Ricapitolando, quindi, se siamo a dieta, dovremmo intervenire con un condimento il più leggero possibile. Altrimenti, nessun problema e quindi spazio all’olio EVO. Potremmo optare quindi per un condimento light, sfruttando il tradizionale limone, del prezzemolo fresco, della valeriana e qualche ravanello tagliato. Potrebbero andare molto bene anche delle olive, dei peperoni gialli e rossi tagliati a filetti. Spazio magari anche ai capperi, stando però attenti a non esagerare perché il loro gusto forte e intenso non copra quello del pesce.

Un condimento davvero speciale per chi non è a dieta

Passiamo ora invece a un condimento davvero gustosissimo, facendo la gioia di chi non è a dieta. Potremmo unire alla nostra insalata di mare una splendida salsa rosa, oppure una salsa cocktail. Daranno gusto, sapore e tanta eleganza alla nostra insalata di mare. Eventualmente inserendo anche quelli che sono i compagni tradizionali di queste salse, ovvero i gamberetti. Non solo aceto balsamico ma questi 2 condimenti speciali.

Lettura consigliata

I segreti per non sbagliare il piatto più semplice e più difficile allo stesso tempo della cucina italiana