2 borghi da visitare per una vacanza in primavera? Questi due sono i preferiti dei Ferragnez e di Naomi Watts

Il weekend di Pasqua inaugura la stagione dei weekend fuori porta e delle vacanze di 2-3 giorni. In Italia abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta tra borghi, natura e città d’arte. Le due mete di cui stiamo per parlare, però, hanno decisamente qualcosa di speciale. Non per niente sono le preferite dei “Ferragnez” e di alcune stelle di Hollywood.

Primavera è spesso sinonimo di gite fuori porta nella natura, viaggi last minute e vacanze brevi. Per questo noi italiani siamo davvero fortunati. L’Italia è infatti uno dei Paesi più belli del Mondo ed una delle mete più gettonate dai vip e dalle stelle del cinema internazionale. E se vogliamo scoprire i luoghi più amati dai nostri idoli siamo capitati nel posto giusto. Tra poche righe conosceremo 2 borghi da visitare per una vacanza in primavera che hanno fatto innamorare i “Ferragnez” e la splendida Naomi Watts.

Noto è il borgo siciliano preferito da Fedez e Chiara Ferragni

La Sicilia offre moltissime mete perfette per una vacanza breve low cost. Su questo concordano alla grandissima anche Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie italiane più famose e ammirate. I “Ferragnez” hanno scelto la splendida Noto per celebrare le proprie nozze. E ci sono tornati anche nelle estati successive con la famiglia al completo. Non per niente il centro storico di Noto è Patrimonio Unesco da oltre vent’anni e la cittadina viene definita la capitale italiana dello stile Barocco.

Casalabate è la perla pugliese che ha fatto innamorare Naomi Watts

Rimaniamo al sud per scoprire un’altra destinazione incredibile per una gita primaverile. Il borgo in questione è Casalabate, in provincia di Lecce.

Proprio qui ha deciso di trascorrere qualche anno fa una vacanza Naomi Watts, pluripremiata attrice hollywoodiana. Il motivo è semplice da intuire. Casalabate sembra un luogo sospeso nel tempo tra calette incontaminate, spiagge degne dei Caraibi e masserie tipiche dell’antico Salento.

2 borghi da visitare per una vacanza in primavera? Cosa vedere a Noto e Casalabate

Sicilia e Puglia sono considerate già oggi le destinazioni low cost migliori per la prossima estate. Una fama decisamente meritata se guardiamo proprio a Noto e Casalabate.

Se scegliamo la perla siciliana del Barocco per la prossima vacanza ci sono alcuni luoghi che dobbiamo assolutamente visitare. Il centro storico è la prima con la splendida Porta Reale, la Cattedrale e la Chiesa intitolata a Santa Chiara. Tutti da esplorare anche i dintorni in cui possiamo trovare verso la costa riserve naturali, altri piccoli borghi come Pachino e l’isola di Ortigia.

Se invece abbiamo optato per lo splendido Salento e Casalabate non possiamo perderci la Torre Specchiolla e l’Abbazia di Santa Maria. Oppure le splendide spiagge che circondano il borgo. Oasi immerse nella natura, silenziosissime e impreziosite da sabbia finissima e acque in cui specchiarsi.