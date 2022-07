Water a prova di calcare con un trucco che renderà le superfici splendenti

Le pulizie domestiche possono essere una vera e propria scocciatura. Sappiamo bene che, a causa del caldo, la fatica diventa tripla. Infatti, passiamo ore e ore a pulire il nostro appartamento con delle temperature piuttosto alte. Non sempre il risultato che otteniamo è quello che in effetti speravamo.

In questo caso, possiamo ritenere tutto ciò vero soprattutto quando si parla di alcuni elementi in casa che fanno fatica a splendere. Tra questi c’è, senza alcuna ombra di dubbio, il nostro water.

Ecco come eliminare il calcare in un battito di ciglia

Il WC, come ben sappiamo, è davvero complesso da pulire. Infatti, spesso il calcare crea delle macchie che sembrano impossibili da eliminare. Inoltre, si tratta di un oggetto che, anche dopo diverse passate, sembra non brillare mai. In questo caso, però, invece di faticare sempre di più, potremmo affidarci a dei piccoli trucchi casalinghi.

Ci sono infatti diversi consigli che provengono dalle vecchie generazioni e che potrebbero cambiare totalmente la situazione. Ad esempio, non tutti sanno che la schiuma da barba può essere un ottimo alleato in questo caso. Ma non è di certo l’unico. A venire in nostro soccorso, infatti, potremmo trovare anche un ingrediente totalmente inaspettato. Stiamo parlando dell’olio di cetriolo.

Water a prova di calcare con un trucco che renderà le superfici super splendenti

L’olio di cetriolo ha delle proprietà sgrassanti davvero interessanti che potremmo facilmente sfruttare. Infatti, questo ingrediente potrebbe tornarci più che utile quando si parla della pulizia dei sanitari. Prendiamo un flacone spray vuoto e puliamolo con accuratezza. Ora, al suo interno, inseriamo anche dell’acqua calda, un pizzico di aceto e sale e infine 3 gocce di olio di cetriolo. Mescoliamo e spruzziamo il composto sulle zone del nostro WC che presentano più macchie di calcare.

Con un panno in microfibra umido, poi, andiamo a rimuovere la soluzione che abbiamo appena spruzzato. Infine, laviamo con dell’acqua calda come facciamo sempre. Vedremo come, grazie a queste azioni che abbiamo spiegato, la superficie del nostro WC cambierà in un battito di ciglia.

Dunque, ora sappiamo che potremo davvero avere un water a prova di calcare con un trucco semplicissimo da realizzare e con ingredienti che abbiamo già in casa. In questo modo risparmieremo tempo e fatica.

