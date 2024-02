Dal 30 ottobre del 2023, quando è scaduto un nostro setup annuale nero, abbaimo visto i mercati impennarsi di circa il 18%. Un rialzo spettacolare in confronto a quella che è la ,edia storica. Basti pensare che il Dow Jones dal 1898 ad oggi è salito di media ogni anno dell’11%. Questo cosa potrebbe significare? Tutto o niente, anche se un aspetto potrebbe essere interessante. Dopo così forti rialzi, i mercati solitamente prendono una pausa di almeno il 38,2/50% del movimento precedente. Questo potrebbe signfuiare che sono da valutare attentamente gli swing che si formeranno prima sul time frame giornaliero e poi sul settimanale. Il ribasso di martedì su quasi tutti i principali listini americani, ha perforato al ribasso i minimi della scorsa settimana. Questo, in contesti similari ha portato all’inizio di un ribasso. Wall Street verso una pausa prima di nuovi rialzi? Ma quali sarebbero gli eventuali target di un ribasso sia in spazio che in tempo? Nei prossimi paragrafi andremo ad leggere sui grafici i supporti da non rompere al ribasso e gli eventuali obiettivi se questo iniziasse.

I livelli di supporto per i principali listini americani

I prezzi di chiusura della seduta di contrattazione del 14 febbraio sono stati i seguenti:

Dow Jones

38.424,26

Nasdaq C.

15.859,15

S&P500

5.062,14..

Cosa farà inziare con elevata probabilità un ribasso del 5/7% almeno dai livelli attuali?

Prima una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

38.059

Nasdaq C.

15.469

S&P500

4.910.

Wall Street verso una pausa prima di nuovi rialzi?

Un ritracciamento da ora in poi sarebbe anche in linea con quella che è la nostra prevsione annuale. Questa è formata abbinando il ciclo presidenziale americano a quello decennale. Fino ad oggi, dal 2007, queste previsioni di anno in anno hanno rivelato un’attendibilità dell’85% circa.

Quindi, siamo in una finestra temporale dove potrebbe iniziare un ritracciamento. Questo ha elevate probabilità di iniziare se si formeranno gli swing indicati nel paragrafo precedente.

Quali sarebbero poi gli eventuali obiettivi temporali?

Il setup annaule del 7 marzo.

E di prezzo?

Dow Jones

36.500 e poi 35.140, dove passa su base settimanale la trend line fatta partire sul massimo del gennaio 2022

Nasdaq C.

14.110/13.400, dove passa su base settimanale la trend line fatta partire sul massimo del gennaio 2022

S&P500

4.510, dove passa su base settimanale la trend line fatta partire sul massimo del gennaio 2022.

Vedremo cosa accadrà

