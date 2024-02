La situazione del titolo Shopify dopo le trimestrali e le previsioni degli analisti

I mercati internazionali hanno forse raggiunto un massimo di periodo, i dati sull’inflazione hanno raffreddato la possibilità dei tagli dei tassi di interesse. Ci troviamo in un momento nodale, perché sono stati raggiunti dei livelli di resistenza che potrebbero far ritracciare i mercati fino al setup annuale del 7 marzo, come calcolato dal metodo di ProiezionidiBorsa s.r.l.. Cosa accadrà nei prossimi giorni? I tempi sono ancora prematuri per dire se avrà inizio una fase correttiva o meno ma se questa è iniziata cercheremo il minimo intorno al 7 marzo. Ricordiamo che i setup più importanti di questo semestre saranno il 7 marzo e il 20 maggio. La nostra statistica ci fa dire che con probabilità del 90% alla scadenza dei setup si formano minimi e massimi assoluti o relativi. Le attese per l’anno in corso sono di un rendimento medio tra il 7% e il 10% per i mercati internazionali. Fino ad oggi da inizio anno sono saliti in media del 3%, è questa l’ora di far scendere i mercati e quindi raffreddare gli oscillatori dopo il forte rialzo iniziato il 30 ottobre 2023?

Dopo aver riassunto la situazione attuale dei mercati americani e internazionali, trattiamo nello specifico un titolo azionario che è sceso dell’8% dopo le trimestrali USA.

È Shopify (SHOP), un portale online che permette a chiunque di creare la propria attività di e-commerce. Ecco quindi la situazione del titolo.

I dati

L’azienda ha comunicato un utile di 0,34 dollari per azione. Il fatturato sarebbe invece aumentato del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, i ricavi dei servizi in abbonamento sono cresciuti del 31% e hanno raggiunto i 525 milioni di dollari. I ricavi ricorrenti mensili al 31 dicembre osno invece aumentati del 35%, raggiungendo i 149 milioni di dollari. Il volume totale dei pagamenti elaborato è stato di 45,1 miliardi di dollari.

Shopify prevede inoltre che nel primo trimestre del 2024 il proprio fatturato aumenterà di una percentuale bassa rispetto al 2023.Infine, il margine lordo del primo trimestre sarà a loro avviso superiore di circa 150 punti base rispetto al quarto trimestre del 2023.

L’obiettivo per il 2024? Secondo Jeff Hoffmeister, Capo dell’Ufficio Finanziario dell’azienda, sarebbe quello di proseguire la crescita registrata nel 2023 e mantenere un equilibrio tra redditività e crescita dei ricavi.

La situazione del titolo Shopify dopo le trimestrali USA, cosa dice il consenso degli analisti

L’attuale prezzo di mercato delle azioni del titolo è 78,54 USD. Il consenso degli analisti (di numero 47) riportato da Marketscreener fissa un target di 80,45 USD e raccomanda Accumulate.

Quindi, in base a queste raccomandazioni, si può dedurre che il consenso degli analisti ritenga che le azioni Spotify abbiano poca strada da fare a partire dal livello attuale.

