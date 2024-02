La situazione dell’economia cinese è molto delicata. Ma qualora i suoi fondamentali macroeconomici migliorassero, si potrebbe trarre vantaggio dall’acquisto di alcuni titoli azionari. Questo, almeno, è quello che sostengono gli analisti di Barclays. Cerchiamo di vedere di quali si trattano.

Alcuni analisti sostengono che investire nel mercato cinese possa rivelarsi vantaggioso. Secondo la nota multinazionale Fidelity, questo starebbe procedendo verso un graduale miglioramento. Per l’analista Richard Fontaine, investire in azioni cinesi presenterebbe notevoli vantaggi a causa di tre motivi fondamentali: la sua leadership nel settore dell’Intelligenza Artificiale, la notevole forza militare e un’economia che, nonostante il rallentamento, lo scorso anno ha superato quella USA.

Quanto appena scritto non toglie che il mercato cinese si trovi in una situazione decisamente complessa per diversi fattori e cioè il rallentamento economico post-pandemico e della recente recessione.

Anche Barclays, tuttavia, si è detta fiduciosa per il 2024, dal momento in cui si dovrebbe assistere al lancio di nuove misure di sostegno politico da parte del governo cinese, come manovra per ovviare alla grave crisi che affligge il loro mercato immobiliare. Proprio per questo, ha selezionato alcuni titoli che potrebbero beneficiare di un’eventuale ripresa.

3 titoli azionari che si potrebbero acquistare se i fondamentali macroeconomici cinesi migliorassero, l’opinione di Barclays

I titoli in questione sono europei e tutti influenzati dall’andamento dell’economia cinese. Cerchiamo di vedere quali sono ed evidenziamo l’opinione in proposito del consenso degli analisti riportato dalla piattaforma Marketscreener.

LVMH

Si tratta di uno dei leader mondiali del settore del lusso. Attualmente le sue azioni vengono scambiate a 816,20 euro.

Secondo il consenso degli analisti (di numero 26) riportato da Marketscreener, la raccomandazione è Buy e il target di prezzo fissato di 842,8 euro.

JCDecaux

Si tratta del leader mondiale del settore delle comunicazioni esterne. Il prezzo a cui vengono attualmente scambiate le sue azioni è 19,01 euro.

Secondo il consenso degli analisti (di numero 12) riportato da Marketscreener, la raccomandazione è Accumulate e il target di prezzo è di 20,79 euro. Vediamo adesso un altro dei 3 titoli azionari che si potrebbero acquistare per cavalcare l’andamento dell’economia cinese, almeno secondo l’opinione degli analisti di Barclays.

Swatch

È il primo produttore al Mondo di orologi svizzeri ma si occupa anche della produzione di gioielli di alta qualità. Il prezzo a cui vengono vendute le sue azioni è di 212,4 CHF.

Il consenso degli analisti (di numero 22) riportato da Marketscreener raccomanda invece Hold e pone come prezzo obiettivo medio 240,4 CHF.

