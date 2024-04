Settimana scorsa mentre i mercati azionari europei in gran parte si erano portati al ribasso e avevano confermato venerdì scorso minimi decrescenti e quindi una tendenza ribassista, Wall Street era rimasta al rialzo. Come mai questa doppia velocità? Capita spesso, perchè la correalzione fra i mercati americani e gli altri listini internazionali è di circa il 76%. Chi ha ora ragione? Wall Street o gli altri mercati. Nei giorni scorsi avevamo messo l’accento su un’ipotesi interessante, quella della rotazione settoriale. Infatti, avevamo ipotizzato che mentre le azioni legate all’Intelligenza Artificiale, che avevano corso molto, ora potevano scendere, le altre potevano prendere il testimone della salita. Questo potrebbe aprire il seguente scenario: di tanto in tanto ritracciamenti del 3/5% veloci e poi nuove salite. Wall Street si riporta saldamente al rialzo?

La tendenza di lungo termine

Già dal gennaio 2021, su queste pagine avevamo indicato una statistica ce per noi era basilare per la tendenza di lungo termine dei mercati:

le Borse mondiali dal 1898 ad oggi tendono a formare i minimi decennali entro i primi 27 mesi del decennio stesso. I mesi che hanno più probabilità per centrare il minimo sono: ottobre del secondo anno oppure marzo d el terzo anno. Fra ottobre 2022 e il marzo del 2023, i mercati azionari mondiali hanno segnato un minimo rilevante e da quel livello è partito un rialzo fino ad oggi, di quasi il 50%.

Quindi, tutto per il momento si sta muovendo come da percorso campione dettato dalle serie storiche. Continuerà? Potrebbe, sempre secondo la storia.

Come comportarsi?

Una tecnica che monitora la tendenza di lungo termine è quella che osserva se su base trimestrale si formano minimi/massimi crescenti o decrescenti.

Quindi, per il momento, fino al 30 giugno si potrebbero monitorare i minimi del primo trimestre come spartiacque per nuovi rialzi oppure ribassi.

La giornata di contrattazione del giorno 8 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.892,80

Nasdaq C.

16.253,96

S&P500

5.202,39

Al momento la tendenza continua a essere rialzista anche se i nostri oscillatori giornalieri sono girati al ribasso. Inizio di un ritracciamento, questo secondo i nostri algortmi, se le chiusure delle contrattazioni dei prossimi giorni saranno inferiori ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.200.

Vedremo cosa accadrà da oggi in poi. Per il momento, sembra che ci sia semaforo verde per nuovi rialzi, ma non vanno sottovalutate le divergenze negative sul giornaliero.

