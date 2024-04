La probabilità adesso è che sia iniziata una correzione di alcuni punti percentuali. Fin dove potrebbe spingersi in prezzo e tempo? Solitamente quando i rialzi nel passato sono durati 3/4 mesi di fila come in questo caso, le discese sono durate in media la metà del tempo e la metà del rialzo in punti percentuali. Ci sono stati alcuni casi anche in cui la durata sia stata di 5/6 mesi o ben oltre. Nei prossimi paragrafi andremo a vedere azioni sottovalutate a Piazza Affari che potrebbero salire nonostante tutto. Ci riferiamo a ENEL ENI, ERG e Piaggio.

La statistica del 2024

Molti iniziano già a ventilare che il meglio sia alle spalle e che sia stato segnato un massimo di lungo periodo. La statistica vuole che un ribasso di medio lungo termine (durata fra 12 e 36 mesi al massimo) possa inziare quando le Banche centrali iniziano a tagliare i tassi. A parer nostro, (attenzione possiamo sbagliarci!) confortati dal alcune statistiche basate sulle serie storiche disponibili, non ci saranno tagli dei tassi nel corso di quest’anno.

Dal punto di vista dei prezzi, raramente il mese di aprile ha visto formare il massimo annuale. E poi, il 2024, come da barometro di gennaio e come da quarto anno del decennio abbinato al quarto del ciclo presidenziale americanio, dovrebbe chiudere in positivo.

Inoltre, il peggio de decennio potrebbe essere alle spalle come da nostro percorso campione decennale

Azioni sottovalutate a Piazza Affari che potrebbero salire nonostante tutto

ENEL, è ferma da diverse settimane a ridosso della media mobile a 200 giorni giornaliera. Questa spesso rappresenta buoni supporti e punti di ripartenza. Punto di continuazione ribassista in ottica annuale sotto 5,84.

Come riportato dal sito Marketscreener le azioni ai prezzi attuali sarebbero sottovalutate del 25,29%:

Raccomandazione media Buy