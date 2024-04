Attendevamo un rimbalzo fra lunedì e martedì e poi un’ulteriore gamba ribassista per quei listini azionari che venerdì scorso avevano chiuso con tendenza ribassista. Wall Street invece, mostra ancora swing railzisti e per il momento non ha segnato minimi e massimi decrescenti sul time frame settimanale. Questo signifiica che possono essere ancora possibili nuovi rialzi. Solitamente il mercoledì è un giorno spartiaqcue e quindi domani potrebbe darci indicazioni abbastanza attendibili. Trappola per ribassisti in Europa mentre Wall Street andrà a segnare nuovi massimi prima di un vero e proprio ritracciamento? Le risposte le avremo presto. Il prossimo setup annuale scadrà il 18 aprile, frattanto domani potrebbe essere decisivo per i mercati azionari.

Tendenza rialzista e statistica

Molti investitori che sono rimasti a bordo campo per tutto il rialzo degli ultimi mesi, stanno attendendo un ribasso per entrare di breve e medio lungo termine. A parer nostro questa è un’ottica sbagliata e la spiegazione è molto semplice.

Analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi, abbiamo notato che il 90% della performance di un investimento azionario è dato da due fattori fra di loro interdipendenti:

la diversificazione geografica in base al PIL mondiale e la durata dell’investimento.

Quindi, alla luce di quanto appena espresso, ci sentiamo di dare il seguente consiglio:

chi vuole guadagnare sui mercati azionari dovrebbe seguire quello che è accaduto nella storia e che ragionevolmente tenderà a ripetersi con le dovute accezioni. Quindi, dovrebbe dare poca importanza a quello che potrebbe accadere domani o fra un mese o tre, ma sapere che investendo a 10 anni avrà probabilità di portare a casa un rendimento positivo. Dal 1898 ad oggi, un investimento a 10 anni, fatto in qualsiasi punto in cui si trovavano i mercati, ha reso in media l’11% all’anno.

Quindi, ogni momento potrebbe essere nuovo per iniziare un investimento di lungo termine. Ben sapendo che durante lo stesso ci potrebbero essere ribassi, forti rialzi, recessioni, espansioni economiche, rialzi o tagli dei tassi di interesse.

Domani potrebbe essere decisivo per i mercati azionari: i livelli per mantenere il polso della situazione

La chiusura della giornata di contrattazione del giorno 8 aprile è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.543

Eurostoxx Future

4.995

Ftse Mib Future

33.717

S&P500

5.202,39.

Per il momento, i listini europei hanno tendenza settimanale ribassista, Wall Street invece ha ancora probabilità al rialzo. Vedremo oggi cosa accadrà e poi tireremo le somme.

