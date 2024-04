Il Leone, l’Ariete e i Pesci saranno tra i segni zodiacali più fortunati di questa settimana. Ma quali saranno invece quelli che avranno molta sfortuna negli investimenti, almeno secondo l’oroscopo? Scopriamolo a breve.

C’è chi ci crede e chi non ci crede, eppure è indubbio che l’oroscopo sia seguito da milioni di persone. In pochi sanno che esiste anche un oroscopo a tema finanziario, a cui molti si affidano per capire quali siano i momenti migliori per investire in Borsa.

Per la settimana in corso e cioè quella dall’8 al 14 aprile abbiamo già illustrato quali saranno i segni zodiacali più fortunati. Adesso vedremo invece 3 segni zodiacali che saranno sfortunati negli investimenti durante questo breve periodo.

3 segni zodiacali che saranno sfortunati negli investimenti dall’8 al 14 aprile: la Bilancia

Questo segno zodiacale non sta vivendo un periodo molto tranquillo. Infatti, l’eclissi solare lo condiziona molto. Attenzione, quindi, agli investimenti in Borsa, ai quali si dovrà prestare una maggiore cautela.

La mancanza di lucidità potrebbe essere fatale a questo segno, che tenderà a commettere molti più errori. Ad esempio, potrebbe chiudere troppo presto una posizione o al contrario gettarsi in investimenti poco vantaggiosi. Insomma, la parola d’ordine per questo periodo deve essere: cautela.

Sagittario

Questo segno deve fermarsi a riflettere se vuole evitare ingenti perdite future. È meglio che smetta di fare investimenti alla rinfusa e cominci a creare un piano operativo a lungo termine, valutando anche i worst case scenario. Un eccessivo ottimismo, infatti, potrebbe creargli non pochi problemi in questo periodo delicato. Come si suol dire, meglio prevenire che curare, specialmente quando si tratta di investimenti finanziari di una certa rilevanza.

Cancro

Non solo negli investimenti finanziari, ma in generale questo è un periodo un po’ teso per il Cancro, che si ritrova a dover far fronte a numerose problematiche su tutti i fronti: salute, famiglia e finanza.

Insomma, non il momento migliore per fare trading. Sicuramente tanti piccoli contrattempi innervosiranno il Cancro che, un po’ come la Bilancia, potrebbe tendere ad essere troppo avventato e a compiere operazioni rischiose. Anche per questo segno, dunque, la parola d’ordine è cautela. Non serve a niente andare di fretta o compiere azioni avventate di cui in futuro ci si potrebbe pentire.

