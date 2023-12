La storia principalmente si ripete e chi non ci crede ne subirà le conseguenze. Più volte abbiamo letto sui libri questa frase che molti snobbano e continuano a farlo. E più volte abbiamo ascoltato persone affermare che “questa volta sarà diversa”. E poi invece, tutto tende e a formarsi come da ciclicità. Come le stagioni che più o meno si muovono allo stesso modo, a volte anche con qualche variante di troppo calcolo o troppo freddo, così anche i mercati azionari hanno le loro stagioni che si ripetono e alternano di continuo. Fra due giorni si chiuderà il 2023 borsistico e Wall Street si avvia a chiudere un anno straordinario come da attese storiche. Cosa attendere?

Come doveva essere il 2023 e come è stato

Si presentava come la congiunzione fra il terzo anno del decennio e il terzo del ciclo presidenziale americano. Le probabilità quindi erano le seguenti:

minimo entro il primo trimestre e massimo fra fine novembre e metà dicembre (probabile negli ultimi due giorni un ritest dei massimi o nuovi massimi);

rendimento superiore al 20%;

probabilità elevata che l’anno lasciasse alle spalle il minimo decennale.

Lo stesso frattale (percorso campione) individuato ha mostrato una coincidenza con la realtà superiore all’80%.

Tutte queste previsioni sono state poi rafforzate dal barometro di gennaio con la sua efficacia del 94% sulle serie storiche.

Wall Street si avvia a chiudere un anno straordinario

La chiusura della seduta borsistica di ieri è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.545,33

Nasdaq C.

15.075,57

S&P500

4.774,75.

Siamo in un punto temporale dove i volumi tendono a contrarsi ulteriormente. La tendenza primaria di breve e lungo termine è rialzista. Non vediamo particolari pericoli all’orizzomte. Riteniamo che anche quest’anno si ripeterà l’Effetto TOM , ovvero quel pattern particolare che porta a rialzi fra l’ultimo giorno del mese e i primi 2/4 del nuovo.

Vedremo poi cosa accadrà.

