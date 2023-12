Il 2023 è stato un anno straordinario per chi ha investito sui mercati azionari, ma interessante anche per chi ha comprato conti deposito, pronti contro termine e obbligazioni, in quanto i rendimenti sono aumentati in seguito al picco dell’inflazione e agli aumenti dei tassi delle Banche mondiali. La BCE ha portato il livello al 4,5% mentre la FED al 5,25/5,50% Nel corso dell’anno abbiamo visto il dollar index rafforzarsi contro le principali valute a livello mondiali. Cosa accadrà nel prossimo anno? Quali sono le nostre proiezioni dei prezzi per il 2024 di 2 cambi valutari? Essi sono euro dollaro australiano (EURAUD) ed euro yen (EURJPY).

Il criterio usato

Le proiezioni grafiche provengono da nostri calcoli statistici basati su tutto lo storico dei prezzi disponibile e dai criteri dei pattern e della tendenza come definiti dall’analisi tecnica classica.

In base a questa metodologia una tendenza rialzista vede formare minimi e massimi crescenti, quella ribassista, minimi e massimi decrescenti.

Proiezioni dei prezzi per il 2024 di 2 cambi valutari

Il prezzo del cambio euro dollaro australiano si è mosso nel corso dell’anno 2023 fra il minimo a 1,5256 e il massimo a 1,7065. Nel corsod ell’ultima settimana abbiamo letto un prezzo medio di 1,63.

Come potrebbero muoversi i prezzi e quali sono i livelli da prendere in considerazione?

La tendenza annuale è rialzista. Massima estensione prevista al rialzo per il 2024 è in area 1,171. Massima estensione al ribasso in area 1,5684. Questi sono gli estremi previsti al rialzo e al ribasso e la fuoriuscita da essi ha una probabilità del 30%. Solo una chiusura trimestrale inferiore a 1,5848 potrebbe far cambiare questa previsione.

Il prezzo del cambio euro yen si è mosso nel corso dell’anno 2023 fra il minimo a 137,39 e il massimo a 164,31. Nel corso dell’ultima settimana abbiamo letto un prezzo medio di 156.

Come potrebbero muoversi i prezzi e quali sono i livelli da prendere in considerazione?

La tendenza annuale è rialzista. Massima estensione prevista al rialzo per il 2024 è in area 165. Massima estensione al ribasso in area 152,70. Questi sono gli estremi previsti al rialzo e al ribasso e la fuoriuscita da essi ha una probabilità del 30%. Solo una chiusura trimestrale inferiore a 151,41 potrebbe far cambiare questa previsione.

