Le previsioni per il 2024 degli esperti di ANIMA, ecco su cosa investire

Secondo gli esperti dell’ANIMA, il 2023 è stato un anno di preparazione ad una svolta che potrebbe concretizzarsi nel 2024. Ecco le loro previsioni per l’anno che verrà.

Il 2024 sarà il tanto atteso anno della svolta? Difficile dirlo con sicurezza, ma gli esperti di ANIMA scommettono che ciò possa avvenire.

Questi hanno sottolineato come, nell’anno che sta per terminare, crescita e inflazione abbiano sorpreso per la loro resilienza. Tuttavia, hanno aggiunto di aspettarsi che nel 2024 questa forza perda slancio, specialmente in Area Euro. Ciò porterebbe le banche centrali ad adottare un approccio meno aggressivo e quindi ad allentare la stretta monetaria o, quanto meno, a cominciare a ragionare su ciò.

Le previsioni per il 2024: cosa avere nel portafoglio secondo ANIMA

In uno scenario del genere, per gli esperti di ANIMA sarebbe un bene prediligere le obbligazioni governative. Infatti, le prospettive del mercato azionario sono più incerte. Nel 2024 la volatilità resterà elevata, anche se le condizioni diventeranno più favorevoli dopo l’estate, periodo in cui lo scenario macro potrebbe migliorare e le banche centrali potrebbero diventare più accomodanti.

Cosa succederà alle valute?

Tra le previsioni di ANIMA ci sono anche quelle relative alle valute. Gli analisti sostengono che a 2024 l’euro sarà ancora debole, a differenza del dollaro. Con l’avvicinarsi del pivot della Fed, cioè verso metà anno, il dollaro perderà però forza. Maggiore ottimismo sullo yen, invece, dal momento in cui sembra che la Banca del Giappone sia prossima a normalizzare la politica monetaria e ad abbandonare il regime di tassi negativi per minimizzare il rischio che l’inflazione superi il 2%.

In merito alla sterlina, gli analisti hanno dichiarato che i fondamentali macroeconomici del Regno Unito restano poco convincenti, sottolineandone la crescita assente e i prezzi ancora alti. Tuttavia, a causa del venir meno della forza del dollaro, gli analisti mantengono un ”giudizio costruttivo” sulla sterlina, per riprendere le loro stesse parole. Ecco, quindi, le previsioni per il 2024 degli esperti di ANIMA.

