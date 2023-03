Il 6 marzo è scaduto un potente setup annuale, proprio quando sembrava che i mercati americani si fossero ripresi dopo il recente ritracciamento. Cosa attendere ora? Un ribasso, come un rialzo non è sempre indicativo che stia per partire una fase direzionale in quel verso. Wall Street sente la scadenza ciclica e scende: e ora rialzo archiviato?

Powell e i tassi di interesse

Il Presidente della Federal Reserve ha fatto intendere o “forse il mercato ha inteso” che nel meeting fra il 21 e il 22 marzo i tassi possano essere rivisti al rialzo di un altro 0,50. Ecco quindi che sono iniziate a scattare le previsioni più disparate, e si ritorna a parlare “prepotentemente” di recessione economica alle porte.

Per il momento, a parer nostro, gli indicatori sia coincidenti che predittivi non scontano questa ipotesi così negativa, ma ancora “un atterraggio morbido”. Le stesse trimestrali americani non stanno evidenziando nei loro outlook un forte ridimensionamento degli utili per i prossimi mesi.

Torniamo al breve termine

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 7 marzo si è chiusa con un forte ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.856,46

Nasdaq C.

11.530,33

S&P500

3.986,37.

Si torna verso il basso fino al prossimo setup del 6/7 aprile, oppure il setup mensile che scadrà il 9 marzo potrebbe riportare i prezzi da subito al rialzo? Difficile una risposta, meglio attendere conferme in un senso o nell’altro dalla seduta odierna.

Wall Street sente la scadenza ciclica e scende: e ora rialzo archiviato?

Importante la tenuta nella seduta odierna dei seguenti livelli:

Dow Jones

32.354

Nasdaq C.

11.334

S&P 500

3.940.

Nuovi rialzi con chiusure di sedute giornaliere con livelli superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.454

Nasdaq C.

11.706

S&P 500

4.048.

La situazione grafica non è chiara, meglio attendere ulteriori sviluppi per capire meglio quello che potrebbe accadere da ora in poi.

