Dove sono dirette le 2 peggiori azioni di giornata? Focus su NEXI e Saipem

In una giornata che ha visto l’indice milanese iniziare bene e chiudere in territorio negativo a seguito delle notizie provenienti da Wall Street, NEXI e Saipem si sono particolarmente distinte per i lori ribassi. Entrambe, infatti, hanno chiuso con ribassi superiori al. 3%. Le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell, pronto a intervenire ancora con forza sui tassi se sarà necessario per frenare l’inflazione, hanno travolto questi due titoli azionari. Adesso, dove sono dirette le 2 peggiori azioni di giornata?

NEXI visto attraverso la lente dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 7 marzo a quota 7,648 €, in ribasso del 3,07% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

E pensare che la giornata di NEXI era iniziata nel migliore dei modi sull’onda degli ottimi risultati del 2022. Tanto che il titolo, che veniva da tre sedute consecutive al rialzo, dopo avere guadagnato oltre il 3% nel corso della prima parte della seduta, ha chiuso con un ribasso di oltre il 3%.

Si è, quindi, materializzato lo scenario ribassista mostrato in figura. Il livello chiave passa per area 7,314 € dove già in passato le quotazioni hanno trovato un valido supporto. Una chiusura sotto questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione ribassista fino almeno in area 6,8 €. A seguire, poi, gli altri obiettivi sono indicati in figura. Una prima conferma di questo scenario si potrebbe avere con una chiusura giornaliera inferiore a 7,632 €.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Saipem

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 7 marzo in ribasso del 3,38% rispetto alla seduta precedente a 1,476 €.

Con un rialzo di oltre il 110%, negli ultimi 6 mesi Saipem è stato il migliore titolo tra quelli a elevata capitalizzazione. Adesso, però, sono ben 7 le sedute consecutive con chiusura inferiore all’apertura. Le ultime 3, poi, sono state caratterizzate da importanti ribassi.

Le quotazioni, quindi, potrebbero essere dirette verso are a1,3875 €. Un supporto che già in passato ha sostenuto il titolo.

Un chiaro segnale di ripresa, invece, si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 1,4985 €.

Dove sono dirette le 2 peggiori azioni di giornata?

I grafici ci dicono che NEXI potrebbe essere sul punto di accelerare al ribasso qualora il primo supporto dello scenario ribassista dovesse cedere. Per Saipem, invece, il ribasso è già certezza e potrebbe ancora continuare fino al supporto indicato.

