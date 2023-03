La classifica dei 3 segni zodiacali peggiori sono i più infedeli e irrispettosi nelle relazioni amorose, il primo é sorprendente

Potresti rimanere senza parole scoprendo quali sono i 3 segni meno adatti ai rapporti amorosi monogami, uno di questi potrebbe essere proprio il tuo.

Ah l’amore, quanto ci fa sospirare. Pagine di letteratura, miliardi di canzoni o poesie d’autore sono nate proprio attorno al tema dell’amore.

In parole semplici, si potrebbe descrivere l’amore come una sorta di calamita che attrae verso una persona. Non ci sono ragionamenti o riflessioni che tengano quando c’è di mezzo questo, il sentimento più potente.

L’amore é anche uno dei nodi focali su cui si concentra l’oroscopo. I segni zodiacali, infatti, hanno inciso nel loro DNA una sorta di scheda, che descriverebbe il loro comportamento in questo settore. Nelle righe che seguono approfondiremo il discorso da un punto di vista meno romantico, quello degli infedeli.

Alcune persone non sanno proprio cosa sia la monogamia, e non riescono ad essere per nessun motivo al mondo fedeli al proprio partner. Ecco di chi si tratta, e ci sorprenderemo soprattutto dell’ultimo.

La classifica dei 3 segni zodiacali che in amore sono un vero disastro, perché sono spesso superficiali e incoerenti

Partiamo dall’ultimo in classifica, quello che, rispetto agli altri 2 segni sembra quasi un angioletto, ma non lo è. Si tratta del segno della Vergine, tra i segni più intelligenti dell’intero zodiaco.

Può arrivare a tradire il partner per tutta la vita, e tenere il tutto nascosto anche per moltissimi lunghi anni. È un segno molto furbo, attento soprattutto ai propri interessi.

Per questo motivo bisogna diffidare soprattutto dall’uomo Vergine in amore. La donna, al contrario, è iperprotettiva verso il proprio partner, ed ecco perché spesso è pronta anche a perdonare un tradimento.

Un segno menefreghista nei confronti del partner

Secondo classificato in questa lista di segno poco fedeli al partner amoroso è lo Scorpione. È pieno di sé, talmente concentrato sui suoi bisogni da essere sempre pronto a lanciarsi in nuove sfide amorose.

Lo Scorpione, infatti, va d’accordo solo coi 4 segni più velenosi dello Zodiaco, con cui trova una sorta di antagonismo stimolante. Nella sua storia d’amore, lo Scorpione cerca sempre la sfida e, quando questa cala, si stufa. Non sopporta la monotonia e la quotidianità, per questo è complicato stare con lui in una relazione sentimentale.

La vita con questo segno, però, difficilmente sarà noiosa: lo Scorpione, essendo sempre alla ricerca di nuovi stimoli, sa come rendere la vita del partner assolutamente briosa e dinamica.

Il primo è davvero difficile da gestire

La classifica dei 3 segni zodiacali termina con un segno che non avremmo mai pensato potesse essere tra i più infedeli. Parliamo del Toro ascendente Leone, un vero e proprio mix di simpatia, sregolatezza e istintività. Il segno del Toro, quando si abbina all’ascendente Leone, si trasforma in un personaggio alquanto scoppiettante, che ha continuamente bisogno di emozioni forti. La sua continua insoddisfazione è soprattutto di tipo fisico, per cui, se manca quella parte, il rapporto per lui può decadere. È senz’altro difficile riuscire a portare avanti una relazione di

questo tipo con lui, soprattutto nell’ambito dell’amore.