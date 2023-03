Ci siamo è un grande momento, dopo San Valentino, ecco un’altra giornata di festa per le coppie e non solo. Festa della donna (Giornata Internazionale della Donna), 8 marzo, si dedica questa giornata ai diritti e alle conquiste negli anni fatte dalle donne. Ognuno di noi regalerà qualcosa alla persona amata, alla sorella, alla mamma e alle nonne. Auguri a tutte. Questo giorno dovrebbe essere festeggiato ogni momento, soprattutto in un momento dove i femminicidi sono all’ordine del giorno. Qualche idea? Ecco 5 fiori e le piante da regalare per la festa della donna e il loro significato simbolico.

Sfatiamo prima un mito. Molti riportano che questa festa sia legata al rogo del 1908 in una fabbrica di camicie di New York. Questa è uan falsità storica, meglio una fake news perchè di questo fatto non si hanno notizie certe. Un incendio di una fabbrica con la morte di 146 dipendenti fra cui molte donne ci fu nel 1911.

Ecco 5 fiori e le piante da regalare per la festa della donna

Regalare i fiori significa omaggiare le conquiste delle donne e dargli supporto. Solitamente si regalano le mimose. Quale significato simbolico hanno, e perchè si regala solitamente questo fiore? Fu scelto nel 1946 dall’ Unione delle Donne Italiane come simbolo della loro emancipazione. Le mimose indicano forza e femminilità.

In Lettonia invece si regalano i tulipani.

Cosa significa regalare i tulipani? Se è rosso è una dichiarazione d’amore, se giallo è indice di fedeltà.

Si potrebbero regalare anche delle rose. Quelle di colore rosso indicano passione, bianco, la purezza, rosa, amicizia e gratitudine.

Una buona idea potrebbe essere anche i narcisi, che simboleggiano bellezza e fertilità.

Oppure le primule che simboleggiano l’amicizia e la giovinezza.

Quali piante invece potrebbero essere una buona idea per un regalo alle donne per la loro festa?

L’azalea che è simbolo di femminilità, oppure la guzmania per indicare che chi la riceve è unica,

o le orchidee simbolo di amore, bellezza e eleganza.