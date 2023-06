Il setup del 7/9 giugno sembra aver dato un verdetto a favore di ulteriori rialzi. Ora è atteso un importante appuntamento con la FED per questo mercoledì. Cosa attendere? Quale outlook per i prossimi mesi? Sono almeno 2 mesi che i prezzi rimangono bloccati attrono a dei livelli che sembrano quasi insormontabili. Cosa accadrà ora? A parer nostro Wall Street sembra pronta per accelerare, e nei prossimi paragrafi andremo a spiegare brevemente le nostre ragioni.

Contesto economico e grafico

Diverse volte su queste pagine abbiamo spiegato i motivi statistici che dovrebbero far partire un rialzo pluriennale (terzo anno del ciclo presidenziale, minimo decennale), oggi vogliamo invece ritornare sui motivi economici e su quelli grafici.

La storia insegna che fino a quando i tassi sono saliti, e gli stessi si sono ben bilanciati con la crescita, i mercati azionari sono saliti e sono rimasti in bull market per diversi anni. Riteniamo che il contesto attuale sia lo stesso. Per quanto riguarda i grafici, i prezzi continuano a rimanere bloccati intorno ai livelli di agosto dello scorso anno. Riteniamo che dopo diversi tentativi questo potrebbe essere il momento ideale per battere queste resistenze, e far volare i prezzi in prima battuta fino alla scadenza del nostro setup annuale del 4 agosto.

Torniamo al breve termine per capire cosa potrebbe accadere in questa settimana.

Wall Street sembra pronta per accelerare I livelli da monitorare per mantenere il polso del breve termine

La giornata di contrattazione di venerdì 9 giugno si è chiusa in positivo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.876,78

Nasdaq C.

13.259,14

S&P500

4.298,86.

Tutto continua a muoversi come nei giorni scorsi. Il trend è positivo e rimarrà tale (per i prossimi 2 giorni almeno) fino a quando non verranno rotti al ribasso i seguenti livelli:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.889

S&P500

4.170.

Al momento non ravvisiamo particolari pericoli che possano minacciare la view di lungo espressa nei paragrafi precedenti.

Lettura consigliata

Villa in riva al mare a 55.000 euro in una delle destinazioni turistiche più cercate sul web