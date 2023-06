I mercati si ripresentano sotto le resistenze che bloccano il rialzo dal mese di marzo: cosa accadrà questa volta? Verranno rotte oppure si tornerà a scendere? Più si tocca un livello e maggiori sono le probabilità che questo venga rotto al rialzo. Al ribasso, più si tocca un livello e maggiori sono le probabilità che questo regga. Questo dice il nostro studio sulle serie storiche. Per queste ragioni, avvalorati dai nostri calcoli statistici e dai pattern di spazio e tempo che si stanno affollando di continuo, riteniamo che ci sia un forte rialzo alle porte per i mercati.

Non ci sono ragioni per scendere

Anche se una parte degli addetti ai lavori ritiene che ci sia alle porte una recessione, questa al momento non si ravvisa nei dati macroeconomici che di volta in volta vengono pubblicati. La sensazione, e la nostra ipoteti prevalente è che si stia assistendo a un atterraggio morbido dell’economia, e questo dovrebbe essere benzina sul fuoco per un rialzo pluriennale dei mercati.

Questa è anche la previsione che si ricava dallo studio delle serie storiche come più volte scritto su queste pagine. Sarà così? Seguiremo gli eventi di volta in volta monitorando continuamente i supporti di lungo termine.

Torniamo al breve termine.

Come sarà la prossima settimana?

Si gioca un’importante partita perchè si deciderà se si parte forte al rialzo, oppure si scenderà a rotta di collo. Ci saranno inoltre degli appuntamenti importanti con i meeting della BCE e della FED. Riteniamo che da essi si uscirà con la seguente idea operativa e outlook: bilanciamento fra tassi e crescita economica, e poche probabilità per una recessione.

Forte rialzo alle porte per i mercati?

La giornata di contrattazione del giorno 9 giugno si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dax Future

15.957

Eurostoxx Future

4.291

Ftse Mib Future

27.189

S&P500

4.298,86.

Cosa manterrà intatto il rialzo per i prossimi 1/2 giorni?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.660

S&P500

4.170.

