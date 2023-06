Piedi chic e perfetti per l’estate: ecco 7 colori di smalto oltre l’elegante rosso ciliegia più 1 pediluvio naturale

È tempo di sfoggiare i sandali più belli per l’estate, ma è necessario avere dei piedi ben curati, magari usando anche degli smalti colorati. Ecco le tendenze per la stagione estiva e le nuance più cool.

Con le temperature estive i nostri piedi finalmente prendono aria, dimenticando anfibi e scarpe imbottite. Se da un lato tenerli scoperti è una liberazione, dall’altro dovremo fare più attenzione per tenerli in ordine e ben curati. Questo vuol dire eliminare calli, combattere la secchezza, idratarli, per renderli lisci come il velluto. Quindi bisognerà dedicare qualche ora alla settimana alla pedicure, immergere i piedi in una bacinella, massaggiarli con una crema nutriente, tagliare unghie e cuticole. Alla fine del trattamento potremo, invece, applicare uno smalto colorato, magari stendendo prima un rinforzante protettivo. Ma quale colorazione scegliere per avere piedi belli ed eleganti? Scopriamo quali sono quelli alla moda per la bella stagione.

Piedi chic e perfetti per l’estate: ecco 7 colori di tendenza adatti ad unghie corte e come abbinarli alle mani

Spesso gli smalti per le unghie dei piedi rappresentano un perfetto stratagemma per coprire le imperfezioni e sentirci meno a disagio. Quest’anno al posto del rosso classico, un evergreen, spopolerà il meraviglioso rosso ciliegia, elegante, sofisticato e adatto anche a chi ha le unghie corte. Una tonalità accattivante e di classe da sfoggiare sia a mattino in spiaggia, al lavoro e nelle serate più cool. L’ideale è di usare la stessa nuance anche per le mani, al massimo scegliamo un colore nude, per evitare contrasti troppo netti. Se vogliamo cambiare look, il top sarebbe il color pesca, ideale per valorizzare la tintarella e da abbinare a qualsiasi look.

È l’estate delle tinte accese, fresche, divertenti, come l’arancione o il verde acceso, da abbinare anche a mani coloratissime per un accostamento sopra le righe. A proposito di unghie multicolor, i colori di tendenza sono anche il fucsia e Viva Magenta. Sono una vera novità, sprigionano allegria, sono glamour e audaci ed evidenziano la pelle bronzea. Non mancano gli smalti più scuri come il blu, un colore elegante e sofisticato che sta benissimo anche ai piedi non abbronzati. Per chi ama colori meno appariscenti e più sobri allora potrà applicare su mani e piedi uno smalto bianco latte, effetto nude, ma in grado di rendere i nostri piedi meravigliosi. Quindi, per avere piedi chic e perfetti per l’estate: ecco 7 colori che potremo scegliere per unghie all’ultimo grido.

Addio talloni screpolati

Per avere talloni morbidi e lisci, ecco un fantastico pediluvio naturale fai da te che potremmo fare comodamente a casa. Immergiamo i piedi in una bacinella con acqua calda e poche gocce di olio essenziale alla lavanda. Poi facciamo uno scrub con dello zucchero di canna e successivamente applichiamo del miele nelle zone screpolate. Lasciamo agire per 30 minuti, poi sciacquiamo e massaggiamo i piedi con una crema idratante.