Il gelato più costoso al Mondo: la stravagante e preziosa idea culinaria arriva dall’Oriente 

In Giappone hanno pensato a realizzare un gelato molto prezioso, tanto che è diventato quello più costoso al Mondo. Ma quali ingredienti ha e quanto costa? Conosciamo tutti i dettagli di questa stravagante idea culinaria.

Il gelato è uno degli alimenti più amati in tutto il Mondo. La sua freschezza, il suo gusto e la sua dolcezza porta tantissime persone a non vedere l’ora del momento di un bel gelato, soprattutto nelle calde e afose giornate d’estate.

Ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i gusti, viene servito in mille modi diversi e in ogni posto o città ha un suo prezzo. Ma qual è il gelato più costoso al Mondo? In questo caso, un prezzo decisamente molto più alto di qualsiasi altro significa che sono stati usati ingredienti molto ricercati e preziosi.

Tutto questo arriva dal Giappone, paese in cui la tradizione millenaria si unisce a esperimenti culinari stravaganti e molto curiosi. Ma vediamo nel dettaglio com’è fatto questo gelato e quali preziosissimi ingredienti contiene.

Da cosa è composto il gelato

Gli ingredienti principali di un gelato sono:

latte;

panna;

zucchero;

uova;

miele.

Inoltre, si aggiungono ingredienti del gusto desiderato come la frutta, il cioccolato, il caffè, etc… Per realizzarlo si combinano insieme tre azioni: agitazione, immissione dell’aria e raffreddamento.

Il gelato più costoso al Mondo: ecco qual è

Tadayoshi Yamada, chef del famoso ristorante RiVi di Osaka, è il maestro responsabile di questa curiosa creazione. Si chiama gelato Byakuya e per realizzarlo sono stati usati eccellenze italiane:

Parmigiano Reggiano ;

; tartufo bianco di Alba.

Sono state aggiunte poi tracce di sakè, bevanda alcolica caratteristica del Giappone che si ottiene dalla fermentazione del riso. Infine, ogni porzione è decorata con foglie d’oro.

Questa creazione fa parte dell’azienda giapponese Cellato e per avere la versione definitiva sono stati fatti esperimenti e prove per circa un anno e mezzo. Il risultato è stato eccellente tanto da farlo entrare direttamente nel Guinnes World Records.

Ma veniamo ora all’aspetto più curioso: quanto costa? Sicuramente leggendo gli ingredienti vi sarete già fatti un’idea. Nella realtà ogni pallina di questo gelato viene venduta a 880.000 yen che corrispondono a circa 6.200 euro.

Nel prezzo sono inclusi gli ingredienti di alta qualità, l’oro lo alza notevolmente, ma anche l’esclusività del prodotto e l’abilità artistica necessaria per produrlo. Non tutti se lo potranno permettere, questa è la verità.