Wall Street scalda i motori per nuovi rialzi? Oggi potremmo avere indicazioni importanti

Oggi i mercati azionari internazionali potrebbero dare indicazioni sul futuro fino al 20 maggio. I nostri calcoli al momento, tranne diversa tendeza che potrebbe essere data dagli swing di prezzo, incoraggiano l’ipotesi rialzista. Wall Street scalda i motori per nuovi rialzi? Questa è un’ipotesi che stiamo calutando con grande attenzione.

ING aggiorna le sue previsioni sulla valuta americana

ING, un’importante istituzione finanziaria, ha aggiornato le sue previsioni sul dollaro USA, evidenziando l’impatto dell’inflazione persistente negli Stati Uniti sull’apprezzamento della valuta. La banca ha notato un trend significativo al rialzo del dollaro USA nell’ultimo mese, trainato da tassi di inflazione statunitensi robusti che hanno attenuato le aspettative di un imminente allentamento della politica monetaria della Federal Reserve.

Al contrario, la Banca Centrale Europea (BCE) sembra dirigersi verso un ciclo di allentamento della politica monetaria a causa di un’andamento dell’inflazione nell’eurozona al di sotto delle previsioni. Questa divergenza nelle politiche monetarie ha portato ING a rivedere le sue proiezioni sulla politica della FED, prevedendo ora meno tagli dei tassi rispetto alle previsioni precedenti.

Questa revisione ha anche influenzato le previsioni di cambio EUR/USD, che ora non prevede un rialzo al di sopra di 1,10 nei prossimi 18 mesi.

Oltre alla coppia di valute EUR/USD, ING ha osservato un aumento della volatilità nel mercato dei cambi, soprattutto per quanto riguarda il USD/JPY. ING ha anche rilevato un interesse crescente per le valute G10, con la probabilità di tagli dei tassi da parte delle Banche centrali del Canada e della Svezia, oltre che della BCE, che potrebbero portare a ulteriori movimenti nel mercato dei cambi.

UBS e dollaro yen

UBS ha rivisto al rialzo le sue previsioni per la coppia di valute USD/JPY, anticipando un rafforzamento del dollaro USA come fattore determinante. La banca svizzera ha fissato le nuove previsioni di fine trimestre per la coppia a ¥155 per giugno 2024, seguite da ¥152, ¥148 e ¥145 per i trimestri successivi fino a marzo 2025. Questo aggiornamento rappresenta un aumento rispetto alle previsioni precedenti, che si attestavano rispettivamente a 148, 145, 143 e 141 yen.

La revisione è stata influenzata dal cambiamento delle aspettative di mercato riguardo ai tagli dei tassi della Federal Reserve, che sono stati notevolmente ridimensionate. Inoltre, UBS ha osservato che le posizioni corte sullo yen hanno raggiunto livelli estremi, contribuendo alla percezione di uno sbilanciamento nella coppia USD/JPY a favore del dollaro USA.

Wall Street scalda i motori per nuovi rialzi? Oggi potremmo avere indicazioni importanti

La seduta di contrattazione del giorno 25 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.085,80

Nasdaq C.

15.611,76

S&P500

5.048,42.

Non è cambiato nulla rispetto ai giorni scorsi: nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

