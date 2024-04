Il rialzo dei mercati potrebbe continuare. Dove è diretto il cambio euro dollaro?

Cosa attendere dopo il rimbalzo degli ultimi gironi? Il 6% di ritracciamento basterà ai mercati per ripartire verso nuovi amssimi, oppure quello in corso è un rimbalzo del gatto morto? La risposta entro pochi giorni e capiremo se il rialzo mercati potrebbe continuare. La prossima data importante secondo i nostri modelli sarà il 20 maggio. Come si arriverà a questa data? Con un minimo o un massimo? Forse questo venerdì avremo una prima risposta.

Doppio minimo e doppio massimo

Solitamente i rialzi tendono a finire dopo aver disegnato la figura del doppio massimo. I ribassi, quella del doppio minimo. Dopo il ritracciamento di circa il 6% da inizio emse, a cavallo del nostro setup nero annuale del 18 aprile, è partito un rimbalzo. Dove porterà? Nuovi massimi di periodo, doppio massimo, oppure si tornerà a scendere da subito?

Entro pochi gioni si avrà una risposta attendibile.

Dove è diretto il cambio euro dollaro?

Negli ultimi giorni il cambio si sta muovendo in area 1,0690 dopo che era stato raggiunto 1,0601 nei giorni scorsi. Chiusure settimanali superiori a 1,0690 potrebbe portare nel breve i prezzi verso 1,0780/1,0821. Comunque, solo una chiusura del mese di aprile superiore a 1,0767 potrebbe fermare il percorso che al momento sembrerebbe indiririzzato verso la partità. Livello che potrebbe essere raggiunto entro pochi mesi.

Multa ad Amazon

L’Autorità Antitrust ha inflitto una multa di 10 milioni di euro a due società del gruppo Amazon, accusate di limitare la libertà di scelta dei consumatori. Le società coinvolte sono Amazon Services Europe e Amazon Eu. L’Antitrust ha scoperto che Amazon praticherebbe una strategia commerciale scorretta, pre-selezionando automaticamente l’opzione di acquisto periodico per molti prodotti sul sito, influenzando così le scelte dei consumatori. Questa pratica viene considerata scorretta poiché induce gli utenti ad acquistare periodicamente i prodotti, anche senza reale necessità, limitando così la loro libertà di scelta. In risposta alle critiche sulla preselezione della spedizione veloce a pagamento, Amazon ha accettato di predefinire solo l’opzione di spedizione gratuita in futuro, come parte degli impegni proposti per risolvere la questione.