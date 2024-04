A inizio mese, il forte ipercomprato accumulato sugli oscillatori, i livelli di prezzo raggiunti e le tensioni gepolitiche hanno fatto scendere i prezzi di circa il 6% in poche settimane. A ridosso del 18 aprile, scadenza di un nostro setup annuale dal colore nero, si sono formati degli swing rialzisti che continuano ad assumere forza di giorno in giorno. Dinanzi a noi, secondo i nostri calcoli statistici c’è una data importante ed rappresentata dal setup del 20 maggio, prima sscdenza realmente importante per l’anno in corso. Cosa accadrà da ora al 20 maggio? Frattanto aumentano le probabilità che alle porte ci sia un ulteriore rialzo dei mercati.

Focus su STM

STMicroelectronics, come riportato dall’agenzia giornalistica Reuters, ha ridimensionato le sue previsioni di ricavi annui a 14-15 miliardi di euro. Quesra situazione è stata influenzata dal declino della domanda nel settore dei semiconduttori, specialmente da parte delle case automobilistiche e di altri settori industriali. Inizialmente, il gruppo aveva stimato i ricavi per il 2024 tra 15,9 e 16,9 miliardi di euro. Tuttavia, il consensus degli analisti prevedeva ricavi per l’anno a 16,1 miliardi di euro. Il presidente e AD Jean-Marc Chery ha attribuito il calo dei ricavi netti e del margine lordo del primo trimestre a una domanda più debole nei settori Automotive e Industrial, sebbene compensata da un aumento nei ricavi nel settore Personal Electronics. Nel primo trimestre, STMicroelectronics ha registrato ricavi netti in calo del 18,4% a 3,47 miliardi di euro, al di sotto delle attese di mercato, mentre l’Ebit è diminuito del 46,1% a 551 milioni di euro, rispetto alle previsioni degli analisti di 603,82 milioni di euro. Il margine lordo si è attestato al 41,7%. Per il secondo trimestre, l’azienda prevede ricavi netti di circa 3,2 miliardi di euro, in calo del 26% su base annua e del 7,6% rispetto al trimestre precedente, con un margine lordo intorno al 40%. Come valutano gli analisti la società? Come riportato dalle riviste specializzate le raccomandazioni sul titolo sono 21 con giudizio medio Buy e target a 53,15 euro per azione. Dal punto di vista grafico, i nostri oscillatori basati su studi statistici, ci fanno notare che in questi giorni i prezzi si sono appoggiati sulla media a 200 settimane Questo potrebbe essere un catalizzatore di futuri rialzi anche di breve termine. Nuovi ribassi sotto 36,55 euro per azione.