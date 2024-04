Hai questa 10 euro nel portafoglio? Sappi che è rara e ricercatissima dai collezionisti di tutto il Mondo

Sai che esistono alcune monete che sono rarissime e pertanto ricercate dai collezionisti di tutto il Mondo? I motivi possono essere dei più disparati: una tiratura limitata, un errore di tipografia o anche solo un numero di serie insolito nel caso delle banconote. Ebbene, è proprio di queste ultime che scriveremo a breve. Esistono, infatti, alcune 10 euro ricercatissime dai collezionisti e che pertanto potrebbero avere un grande valore. Chissà che tu non sia il fortunato che ne possiede una e che potrebbe, pertanto, avere la possibilità di rivenderla e guadagnare un notevole gruzzoletto.

Hai questa 10 euro nel portafoglio? Allora sappi che potresti farla valutare da un esperto e poi rivenderla al miglior offerente. A breve capirai di quali stiamo parlando. Infatti, ci sono alcune banconote che sono rarissime proprio a causa di determinate caratteristiche. In quest’occasione ci riferiremo al numero di serie, che le rende dei veri e propri pezzi unici.

Hai questa 10 euro nel portafoglio? Sappi che è rarissima

Come abbiamo anticipato, per capire se sei in possesso di una banconota da 10 euro rara devi leggerne il numero di serie. Quest’ultimo si trova in alto a destra o in prossimità del rettangolo grigio in basso a sinistra. Chiarito ciò, procediamo.

I numeri di serie più rari

Tra le banconote da 10 euro più rare ci sono quelle che presentano un numero di serie che comprende 5 numeri uguali consecutivi. Ancora meno comuni, invece, sono quelle con 6 numeri uguali consecutivi.

Poi ci sono quelle con 7 numeri uguali consecutivi. Soltanto 1 banconota su 200.000 vanta di questa caratteristica, che la rende ricercatissima dai collezionisti di tutto il Mondo e che potrebbe far sì che questi sborsino una notevole cifra pur di venirne in possesso. Tuttavia, la più rara di tutte ha ben 8 cifre consecutive. Solo 1 banconota su 1 milione presenta questa caratteristica.

Praticamente introvabili, invece, sono quelle con un numero di serie che presenta 9, 10 o 11 cifre uguali consecutive. Qualora ne venisse rinvenuta una, si tratterebbe di un pezzo unico dal valore quasi inestimabile per i collezionisti.

Lettura consigliata

Quanto si paga per andare in vacanza a Ibiza?