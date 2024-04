2 dischi in vinile dall’altissimo valore. Se li trovi hai un tesoro tra le mani

Fino a qualche anno fa era impensabile ma adesso la moda dei vinili è tornata ad impazzare in giro per l’Italia e il resto del Mondo. Infatti, tante persone hanno acquistato un giradischi e deciso finalmente di tornare ad usarli per ascoltare i propri album preferiti. Nei negozi di musica si trovano sempre più spesso esposti anche dischi in vinile, oltre ai più consueti CD ROM. Insomma, una vera e propria rivoluzione o meglio un ritorno al passato. C’è anche chi è tornato (o non ha mai smesso di farlo) a collezionare vinili d’epoca ed è sempre in cerca di quelli più rari, che è disposto a pagare persino a peso d’oro. Già in passato abbiamo illustrato sulle nostre pagine alcuni dei dischi in vinile d’epoca più rari in assoluto. Oggi ne vedremo degli altri.

2 dischi in vinile dall’altissimo valore

Rispolverando una vecchia cantina o un cassetto, oppure facendo un trasloco, non è raro rinvenire oggetti appartenenti ad un passato ormai lontano. All’epoca, magari, non avevano un grande valore ma con il passare del tempo lo hanno acquisito. Può essere il caso di numerosi oggetti vintage o di dispositivi tecnologici come un vecchio modello di iPod, ma anche di alcuni particolari vinili di cui forse ci si era completamente dimenticati.

Di questi, certi, purché ben conservati, possono essere rivenduti al collezionisti, che sono praticamente disposti a pagarli a peso d’oro. Un esempio? Vento caldo/Marciapiede di Franco Battiato, pubblicato dalla Philips.

Si tratta di un vinile rarissimo, siccome è praticamente quasi introvabile. Infatti, poco dopo Battiato cambiò etichetta discografica e questo vinile non giunse mai nei negozi di dischi. Il suo valore può ammontare a finanche 1.000 euro. Scopriamo l’altro dei 2 dischi in vinile dall’altissimo valore.

Pooh, Contrasto

Trattiamo adesso un album che è stato ritirato dal commercio e di cui ormai ci sono pochissime copie in circolazione. Ancora una volta, si tratta di un album italiano e che in questo caso appartiene ad una delle band di maggiore successo di sempre sul nostro territorio.

Il suo valore ammonterebbe a 1.200 euro, ma secondo quanto riportato dai portali specializzati una copia è persino stata venduta a 1.800 euro. Un avvenimento che lascia ben intendere quale sia l’interesse nei confronti di questi vinili ormai quasi introvabili.

Lettura consigliata

Hai questa 10 euro nel portafoglio? Sappi che è rara e ricercatissima dai collezionisti di tutto il Mondo