Wall Street potrebbe tirare avanti ancora per molto tempo: ecco il perchè

Se osserviamo la tendenza in corso non possiamo che convenire che si disegnano sui grafici minimi e massimi crescenti sia sul time frame giornaliero che settimanale. Questo è un buon segnale da non trascurare. Un movimento in corso, come da leggi fisiche può continuare fino a quando non si formerà la sua inversione. Cosa attendere da ora in poi? Sono state raggiunte delle resistenze dinamiche nelle ultime sedute, ma i nostri oscillatori proprietari segnano divergenze rialziste. Questo potrebbe significare che i prezzi potrebbero superare agevolmente questi livelli ostici. Ora Wall Street potrebbe tirare avanti ancora per molto tempo ed ecco il perchè.

Casistica e probabilità

Il mese di aprile, come da nostro studio delle serie storiche, potrebbe portare a un rendimento positivo anche superiore al 3%. Era attesa una fase laterale ribassista per i primi 3/4 giorni di Borsa aperta, fino al setup del giorno 6, e poi si attendeva una repentina salita. Questo mese dovrebbe lasciare per molte settimane (fino al setup del 54 agosto) la negatività e si potrebbe assistere a una forte salita dei prezzi. Il peggio per quest’anno dovrebbe essere stato lasciato alle spalle.

Dal punto di vista del lungo termine, le probabilità sono che il bottom decennale potrebbe essere stato formato.

Torniamo al breve termine.

La giornata di venerdì si è chiusa con segno negativo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.886,47

Nasdaq C.

12.123,47

S&P500

4.137,64.

Wall Street potrebbe tirare avanti ancora per molto tempo

Attendiamo una settimana positiva, e nella giornata di lunedì potrebbe formarsi il minimo per lasciare poi spazio a un rialzo fino alla giornata di venerdì.

Cosa manterrà intatta questa view?

Per il momento la tenuta in chiusura di seduta giornaliera al railzo dei seguenti livelli fino alla giornata di martedì:

Dow Jones

33.244

Nasdaq C.

11.897

S&P 500

4.068.

Si procederà per step, ma continuiamo a rimanere ottimisti, e riteniamo alte le probabilità che le resistenze degli ultimi giorni verranno lasciate indietro fra lunedì e martedì. Occhio a queste 2 azioni che sembrerebbero pronte a un rialzo di lungo termine.

Lettura consigliata

Gli orologi che sono un vero investimento nel tempo. Anche il Presidente Mattarella ne indossa uno famoso