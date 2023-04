Azioni di Wall Street pronte allo scatto che potrebbero aver segnato un minimo di lungo termine

In base alla nostra esperienza i setup da noi calcolati, che da oltre 20 anni rivelano un’efficacia del 90% circa nell’intercettare minimi/massimi assoluti/relativi, ora dovrebbero vedere i prezzi dei listini americani puntare a un forte rialzo fino al 4 agosto. Sarà così? Vedremo di volta in volta come si mostrerà la tendenza, e se manterrà i supporti e romperà al rialzo le resistenze. Ora andremo ad analizzare i grafici di azioni di Wall Street pronte allo scatto. Almeno così sembrerebbe dall’analisi dei nostri oscllatori proprietari.

Contesto macroeconomico

Il rialzo dei mercati americani potrebbe essere all’inizio. Al momento ci sono motivi dettati a parer nostro, dai dati che vengono pubblicati di volta in volta, che ci fanno pensare che nei prossimi mesi non ci sarà recessione ma un atterraggio morbido dell’economia. Tutti gli indicatori che al momento vedrebbero cupo all’orizzonte, in primis la curva dei rendimenti, potrebbero aver generato un falso segnale. Questo è accaduto anche altre volte. Riteniamo che le Banche centrali stiano “facendo un ottimo lavoro”, e che i tassi e inflazione siano ben equilibrati con la crescita economica. Il recente dato sull’occuazione, e quello dell’inflazione che è ritornata ai livelli del 2021, ne sono un esempio concreto.

Azioni di Wall Street pronte allo scatto

Siamo osservando con attenzione Amazon e Bank of America. Su entrambi i grafici sembrebbero esserci i presupposti per aver formato un bottom pluriennale.

Amazon, ultimo prezzo a 102,51 dollari. Negli ultimi giorni sembrerebbe essersi formato uno swing rialzista di breve termine. Il supporto di breve è posto a 88,11 e la prima resistenza a 105/100. Superato questi livelli, la successiva resistenza sarebbe posta a 131. 88,11 è anche un supporto di lungo termine. La raccomandazioni degli analisti, come risulta scritto su alcune riviste specializzate, calcolano il fair value a 137,37.

Bank of America, ultimo prezzo a 29,52 dollari. Negli ultimi giorni sembrerebbe essersi formato uno swing rialzista anche di breve termine. Il supporto di breve è posto a 27,45 e la prima resistenza a 32,61. Superato questi livelli, la successiva resistenza sarebbe posta a 35. 26,32 è il supporto di lungo termine. La raccomandazioni degli analisti, come risulta scritto su alcune riviste specializzate, calcolano il fair value a 35,88.