Quanto costano le case nei Comuni dei nababbi? Non sono Roma né Milano e c’è una sorpresa

In base alle dichiarazioni dei redditi del 2021, sono state elaborate una serie di classifiche fra cui quella dei Comuni più ricchi d’Italia. Al primo posto c’è il Comune toscano di Lajatico mentre al secondo posto troviamo il poco noto (per alcuni) comune di Basiglio. Vi chiederete ma dov’è Basiglio? Quanto costano le case nei Comuni dei nababbi? Vi spieghiamo tutto di seguito.

Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze elaborati dalla CGIA di Mestre, il reddito medio dei cittadini di Basiglio è di 49.325 euro ed è il secondo più alto d’Italia. In realtà questo comune da qualche anno ormai è una presenza fissa sul podio dei Comuni più ricchi d’Italia. Per prima cosa dobbiamo dare qualche informazione sulla collocazione di questa cittadina di poco meno di 8.000 abitanti. Basiglio si trova a 17,9 km dal centro di Milano, circa 31 minuti di strada. Ovviamente la vicinanza con la capitale economica d’Italia ha un peso importante nella scelta di questo Comune come residenza dei paperoni d’Italia. Ma ci sono anche motivazioni ulteriori che lo hanno portato ai vertici della classifica.

Perché a Basiglio ci sono tanti ricchi?

Una delle ragioni va ricercata nella sua storia. Basiglio ospita il quartiere Milano 3, frutto del progetto e dell’opera della Edilnord, società del Gruppo Fininvest. Nella mente di Silvio Berlusconi c’era la creazione di una cittadella ricca di verde e con costruzioni residenziali ordinate sull’impronta di Milano 2. Nella zona ci sono infinite aree verdi, piste ciclabili e un laghetto artificiale. Il quartiere fu realizzato in una decina di anni, i lavori iniziati nel 1980 terminarono nel 1992.

Inutile dire che il progetto attirò molti top manager della vicina Milano ed è per questo che i redditi pro capite sono così elevati in questa cittadina dell’hinterland. Ci sono però altri dati che potrebbero spiegare i redditi alti di questo Comune. A prescindere da Milano 3, a Basiglio vi è un altro record per gli abitanti. L’incidenza di adulti e laureati secondo il sito 8milaCensus dell’ISTAT è dell’83,5 rispetto alla media nazionale del 55,1. Tanti laureati quindi che presumibilmente lavorano nella vicina Milano e vivono con la famiglia in questo paese dell’area metropolitana del capoluogo.

Quanto costano le case nel comune dei nababbi? Ecco qualche cifra

Sempre secondo i dati di 8milaCensus, i mq di abitazione pro capite a Basiglio sono 48,2 mentre la media nazionale è 40,7 mq. Ogni cittadino del quartiere Milano 3 poi ha 80 mq di verde pro capite. Diamo un’occhiata però alle quotazioni delle case. Secondo il portale Immobiliare.it a giugno 2023 il prezzo medio delle case era di 3.055 €/m². Nella vicina Rozzano, ad esempio, i prezzi medi delle case in vendita nello stesso mese sempre secondo Immobiliare.it è di 2.384 €/m². Assago, però, è ancora più cara di Basiglio con un prezzo medio di 3.405 €/m².

Anche un piccolo borgo del Novarese è fra i più benestanti

Anche il quarto posto della classifica dei Comuni dei nababbi si rivela una sorpresa. Si tratta di un borgo di 1.295 abitanti in provincia di Novara: Bogogno. I Bogognesi dichiarano in media un reddito di 42.366 euro. Ma perché questa concentrazione di persone facoltose? Una prima spiegazione potrebbe essere la vicinanza al Lago Maggiore. Arona in linea d’aria si trova a 10 km.

Inoltre nel comune Novarese si trova un prestigioso campo da golf che probabilmente ha attirato molti appassionati di questo sport d’élite. Stupirà inoltre sapere che il prezzo medio delle case a mq relativo a giugno 2023, secondo il portale Immobiliare.it, è di “appena” 2.061 €/m². Possiamo dire che curiosando fra le inserzioni immobiliare si trovano pochi appartamenti in vendita ma molte ville unifamiliari di prestigio. Ecco quindi quanto costano le case nei comuni dei nababbi.

Lettura consigliata

Perché lo zafferano costa tanto e da dove proviene l’oro rosso? La risposta che non ti aspetti