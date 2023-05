Per evitare di rovinarti le vacanze, porta sempre questi 3 prodotti per il corpo, e non c’entra la protezione solare

Hai già acquistato i prodotti che vanno a ruba durante l’estate? Se la risposta è no, affrettati, per evitare i grandi rischi derivanti dal sole.

Quando pensiamo all’estate, la nostra mente vola subito alle vacanze. Il mare, la sabbia, l’abbronzatura e il relax, infatti, sono gli elementi più presenti all’interno delle nostre teste in questi casi. Questa è la faccia positiva della medaglia, quella costituita esclusivamente dagli aspetti positivi legati all’estate. Il problema, però, è che esiste anche un’altra faccia della medaglia, quella più negativa e rischiosa. Non tutti, infatti, sono consapevoli dei rischi che possono derivare da un’esposizione sconsiderata al sole. E non parliamo solo di rischi per la pelle.

In riferimento a questo, è importante sapere quali sono i solari più consigliati anche da ClioMakeup. Detto questo, nella nostra borsa dovrebbero esserci almeno altri tre prodotti, ottimi per proteggere dal sole diverse parti del nostro corpo. Scopriamo insieme quali sono e preserviamo al meglio la nostra salute.

Per evitare di rovinarti le vacanze, ricordati di acquistare questi prodotti che proteggono labbra, capelli e pelle

Il primo prodotto che molte persone sottovalutano ma che, invece, ha un’importanza fondamentale è il burrocacao con filtro solare. Le marche più famose di cosmetica l’hanno inserito nelle loro ultime collezioni, perché ormai è ampiamente riconosciuta la sua utilità.

La bocca, infatti, è costituita da un’epidermide particolarmente sottile, la quale, se non protetta in maniera adeguata, potrebbe scottarsi. Come nel caso dei solari, anche il prodotto per le labbra è da scegliere il base alle proprie esigenze. Nonostante questo, però, è importante ricordarsi che la protezione alta, come la 30 o la 50+, è sempre quella migliore.

Il segreto per non rovinarti i capelli

Un occhio particolarmente attento, quando ci esponiamo al sole, è da riservare ai nostri capelli. Per averli sempre belli e sani non basta scegliere il taglio più alla moda dell’estate, ma bisogna utilizzare anche le lozioni più adatte. Nello specifico, quando arriva l’estate è importantissimo proteggere la bellezza della nostra chioma con uno spray apposito.

Per un risultato perfetto, dovremo scegliere un buon olio protettivo in spray, che schermi i nostri capelli dai raggi solari. Consigliamo quelli reperibili nelle parafarmacie, poiché si tratta di prodotti di grande valore, presenti in tutte le fasce di prezzo.

Per la pelle, non è importante solo la crema

Per evitare di rovinarti le vacanze, sarà bene cercare di proteggere la pelle sia prima che dopo l’esposizione solare. Molte persone, infatti, pensano che basti utilizzare una buona protezione solare per avere una pelle idratata, ma non è così. Dopo l’esposizione al sole, è fondamentale anche nutrire la pelle con un buon burro idratante dopo sole. Questo prodotto ci aiuterà a nutrire e idratare la pelle, andando a rimpolparla e rinvigorirla.

La maggior parte dei burri solari ha una consistenza morbida e si stende con molta facilità. L’ideale è massaggiarlo sul corpo con movimenti circolari, al fine di far assorbire completamente il prodotto dalla pelle. Ripetendo questa operazione tutti i giorni, non solo avremo una pelle più liscia e setosa, ma durerà molto di più anche la nostra abbronzatura.