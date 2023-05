La Giornata del marito esiste davvero ed è una delle nuove tendenze per i matrimoni 2023

Una giornata celebrativa dedicata ai mariti davvero ci mancava. Cade ogni anno il terzo sabato del mese di aprile ed è una nuova tendenza made in USA.

Se vi stesse chiedendo quando verrà istituita una Giornata dedicata alle moglie e soprattutto perché non esista già, lo scopriremo a breve. Secondo gli americani quando un matrimonio è felice, il proprio marito va celebrato e per questo hanno fissato un giorno preciso, una ricorrenza da segnare sul calendario. Ovviamente speriamo non sia necessario una giornata dedicata, se l’unione è salda, ogni giorno occorrerebbe ricordarsi di quanto sia importante avere accanto la persona che amiamo. Nel caso comunque avessimo qualche piccola dimenticanza ecco la Giornata del Marito che nel 2024 cadrà sabato 20 aprile.

La Giornata del marito esiste davvero: come nasce questa ricorrenza e come si festeggia

In realtà si chiama Husband Appreciation Day ossia giorno dell’apprezzamento del proprio marito. Molti spiegano che questa festa sarebbe il contraltare della Festa del papà che negli Stati Uniti si celebra a giugno. I mariti che non sono padri non avrebbero un giorno per essere festeggiati. Questa sarebbe anche la ragione per cui non ci sarebbe una giornata ufficiale delle mogli. Oltre alla Festa delle mamme, le signore senza figli possono contare sulla Festa delle donna. Secondo quanto riportato dalla rivista Brides ecco alcune idee carine per festeggiare questa giornata speciale. Fra le preferenze al top dei coniugi ci sarebbe la classifica giornata libera da trascorrere in pieno relax senza incombenze e faccende domestiche da svolgere. In alternativa si può organizzare un’attività condivisa oppure per i più romantici scrivere una dolce lettera d’amore. Se tutto ciò vi sembrasse leggermente stucchevole, una buona alternativa è cucinare il piatto preferito del partner dato che notoriamente con la buona cucina non si sbaglia mai!

La torta dello sposo: cos’è e come sceglierla

Sempre cercando le ultime tendenze per il settore wedding, abbiamo trovato una sfiziosa novità per coloro che a breve diventeranno mariti. La Groom’s Cake è una torta dedicata interamente ai gusti dello sposo e decorata a tema ispirandosi alle passioni od hobby dello sposo. Questa usanza è nata nel Regno Unito, alla fine del XIX secolo, per offrire un’alternativa, più maschile rispetto alle troppo zuccherose e femminili torte nuziali. Inizialmente le torte dello sposo erano dolci dai sapori meno delicati rispetto alle wedding cake ufficiali, a base di liquori e tanto cioccolato.

Ad oggi con l’avvento del Cake design, la torta dello sposo è un omaggio alla squadra di calcio per cui tifa il futuro marito oppure ha carattere goliardico. Solitamente ad ordinare questa torta aggiuntiva è la futura sposa o se ha tema più scherzoso in tema addio al celibato, saranno gli amici dello sposo ad occuparsene. La torta nuziale continua ad avere la massima attenzione e rimane una scelta della coppia o della sposa il momento in cui presentare la Groom’s Cake. Si può servire durante la cene di prova la sera precedente alla cerimonia oppure riservarla come sorpresa per lo sposo al momento del brindisi. Chi l’avrebbe mai detto che anche i signori mariti avessero bisogno di una buona porzione di dolcezza con la torta dello sposo!

Ecco alcune novità per i matrimoni 2023! Dato che la giornata del marito esiste davvero, cosa ne pensate? Lasciateci i vostri pareri nei commenti.