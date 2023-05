Ti aspettavi questo oroscopo per giugno? Un mese da fiaba per Ariete e Capricorno, ma attenzione a questi 3 sfortunati segni

Manca ormai poco all’arrivo di giugno che segna anche quello dell’estate. Si comincia a pensare in maniera sempre più spasmodica alle vacanze estive, complici anche le scuole dei nostri ragazzi che sono finite. Cosa ci aspetta, però, nel prossimo mese, secondo gli astri? Se Scorpione e Sagittario faranno sogni d’oro, che incubi per questi altri 3 segni

Non è ancora arrivato il momento di preparare le valigie, ma dai, in fondo non manca poi tanto visto che giugno è alle porte. Che è un po’ il mese dell’anticamera, quello che ti traghetta dalla routine lavorativa e quotidiana verso le vacanze. Un periodo, per tanti, frenetico, perché si ha voglia di concludere tutto quello che si ha in ballo in modo da partire rilassati verso le destinazioni estive.

Il che non ci dovrebbe impedire di dare uno sguardo a quello che ci aspetta, da un punto di vista astrologico, nei prossimi 30 giorni. E non solo per scoprire in anticipo i vincitori dei reality, come accaduto con il Grande Fratello Vip. Ecco allora chi riderà e chi piangerà.

Che mese fortunato sarà quello che attende Ariete e Capricorno, ma senza esagerare

Partiamo dall’Ariete che è atteso da un mese decisamente favorevole. Più che altro, pieno di grandi opportunità in tutti i campi. Soprattutto, se si è single, in amore. Saremo capaci, però, di cogliere queste occasioni?

Anche il Capricorno, dopo un periodo nero, finalmente vedrà tornare il sole. Gli esami medici hanno dato l’esito sperato e anche sul lavoro le incomprensioni sembrano finalmente appianate. Forse, qualcuno di voi, farebbe bene a tentare una grattata con questo Gratta e Vinci. Caro Capricorno, ti aspettavi questo oroscopo per giugno?

Ecco quali sono i tre segni che avranno un giugno che andrà loro di traverso

Uno dei segni che non avrà un giugno decisamente favorevole è il Toro. Saranno 30 giorni contraddistinti da tanti inconvenienti che rischieranno di stressarci oltre misura. Piccole cose che, però, accumulandosi con altre non ci lasceranno mai un poco di serenità.

Non il modo migliore, dunque, per prepararsi ad un’estate che non sarà, comunque, positiva. Anche in amore, i nati sotto il segno del Toro avranno una sorta di resa dei conti che potrebbe portare, in alcuni casi, anche a una rottura insanabile. Insomma, speriamo che tutto questo passi molto rapidamente.

Ti aspettavi questo oroscopo per giugno? Oltre al Toro, ecco chi avrà un mese decisamente negativo

Il secondo segno che avrà un giugno particolarmente sfavorevole è quello del Leone. Soprattutto, a causa di terze persone che faranno di tutto per ostacolarci. Un po’ in tutti i campi. Nel lavoro, ci sarà chi vorrà metterci in cattiva luce per fare carriera al posto nostro. In amore, mettendoci in testa cose non vere. In amicizia, raccontando in giro pettegolezzi contro di noi. Insomma, faremmo bene a starcene il più possibile a casa, perché il nervosismo sarà all’ordine, quasi, del giorno.

Infine, terzo segno con oroscopo negativo è lo Scorpione, quello che, forse, ha le previsioni peggiori. Un mese dove faremmo bene a stare lontano da voi, perché sembra che la sfortuna vi abbia preso di mira. Avrete la lite facile e, spesso, a ragione. Il che non è certo una consolazione. Problemi anche a livello di salute non vi aiuteranno certo ad affrontare un mese in salita. Per non parlare degli affari: il conto, a fine mese, potrebbe avere segno rosso.