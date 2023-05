Se investire sui mercati fosse facile, tutti guadagnerebbero dei soldi. Se fare il chirurgo fosse semplice, tutti lo farebbero. Per ogmi attività professionale ci vuole un certo grado di preparazione, ma anche una buona predisposizione psicologica. Più qualcosa è complicato, e più “la testa” è importante. Per testa intendiamo l’equilibrio giusto per fare le cose nel modo migliore. Il momento sui mercati non è semplice e non è chiaro. Il lettore deve sapere che questa situazione non è l’eccezione, ma è sempre così. Poi è come la vita: gli scenari dinanzi a noi sono molteplici, ma per adare avanti dobbiamo scegliere “usando dei pattern” che ci vengono dalle nostre esperienze personali o storiche. In base a questo ragionamento, oggi continuiamo ad affermare che la probabilità è molto elevata che da ora a Wall Street si parte spediti al rialzo.

Listini azionari a velocità diverse

Nelle ultime settimane abbiamo notato una certa debolezza del Dow Jones rispetto a Nasdaq e S&P 500. Riteniamo che questa situazione abbia poco significato, e alcun valore predittivo. Nel brevissimo tutti e tre gli indici si sono portati a ridosso di resistenze importanti. Queste sono le stesse che stanno fermando i prezzi dal mese di marzo. Cosa attendere? Riteniamo che questa volta “l’impresa rialzista” abbia elevate probabilità per riuscire. In caso contrario, entro il mese di giugno verrebbero segnati nuovi minimi annuali.

Questo scenario non sarebbe in linea con quanto prevede la media storica per l’anno in corso: minimo nel primo trimestre, e massimo fra fine novembre e la prima decade di dicembre.

Torniamo al breve termine.

A Wall Street si parte spediti al rialzo?

La giornata di contrattazione di lunedì 22 maggio si è chiusa ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.286,58

Nasdaq C.

12.720,78

S&P500

4.192,63.

La tendenza continua a essere rialzista. Inversione ribassista solo in caso di chiusure giornaliere inferiori a:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

12.335

S&P 500

4.098.

Vedremo oggi cosa accadrà.

Lettura consigliata

Vuoi un conto corrente a canone gratuito alle Poste Italiane o in banca? Valuta queste 3 proposte