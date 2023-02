Non sempre quello che appare è la realtà anche sui mercati azionari. Il 17 febbraio è scaduto un nostro setup mensile che è collegato a quello annuale del 6 marzo. Per il momento fino a ieri non si era formato un segnale ribassista. E nemmeno oggi possiamo dire che questo sia in corso. Se si osservano i grafici, la verità è che per il momento ancora tutto è possibile. Wall Street e i mercati azionari hanno iniziato un ribasso? Vediamo se ci sono i presupposti.

Non è ancora chiaro il quadro grafico

I mercati americani dalla settimana del 30 gennaio a ieri si sono mossi in una fase laterale ribassista, e per il momento non c’è un segnale di ribasso in ottica multidays.

In questo momento le parti in gioco sono incerte:

c’è chi ha paura di rimanere incagliato in posizioni semmai comprate all’ultimo momento, e chi dopo mesi che è stato bastonato dai rialzi ora festeggia perchè finalmente potrebbe essere accontenato. Non vogliamo fare i gustafeste, ma attenderemmo ancora gli sviluppi della giornata odierna per prendere posizione decisa sui mercati, anzi i nostri oscillatori sono indecisi proprio fino a questo venerdì.

Procediamo per gradi.

La seduta di contrattazione di Wall Street del 21 febbraio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.129,59

Nasdaq C.

11.492,30

S&P500

3.997,34.

Wall Street e i mercati azionari hanno iniziato un ribasso? Vediamo se ci sono i presupposti

Quali sono i veri livelli che farebbero partire una fase di ritracciamento?

Chiusura di questo venerdì inferiore a

Dow Jones

33.517

Nasdaq C.

11.388

S&P 500

4.015.

Nuovi rialzi invece, se la chiusura fra oggi e domani sarà superiore a:

Dow Jones

33.700

Nasdaq C.

11.685

S&P 500

4.053.

In questi constesti sarebbe ancora prematuro aprire Short, e chiudere i Long per chi è al rialzo in ottica di 1/2 mesi. L’ottica intraday è cosa ben differente.

