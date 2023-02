Che ne dici, con 2 euro, di vincerne ben 2.000? È possibile, grazie al Gratta e Vinci appena uscito

Il Gratta e Vinci, per tante persone, è lo strumento immediato per tentare la fortuna. Anche piccole somme, per una famiglia, possono fare la differenza. Da poco è uscito un nuovo Gratta e Vinci, a febbraio, che con soli 2 euro te ne fa vincere anche 2.000. Ecco di cosa si tratta e come si gioca.

Ci sono persone che, ogni giorno, sfidano la fortuna, comprandosi un Gratta e Vinci. Magari, senza investire 5, 10 o 20 euro, ma “accontentandosi” di quelli meno costosi. Fortunatamente, infatti, ci sono Gratta e Vinci per ogni tasca e possibilità economica, anche se i premi maggiori, ovviamente, saranno in proporzione a quanto speso.

Con un rischio dal quale non dobbiamo mai prescindere. Che è quello della ludopatia, una malattia che in tanti fingono di non avere, ma che, invece, va curata nel modo giusto. Perché tante persone si sono letteralmente rovinate la vita, perdendo soldi e famiglia. Insomma, va bene giocare, ma con giudizio. E non solo con il Gratta e Vinci.

Ecco come si gioca al nuovo Gratta e Vinci uscito in febbraio che mette in palio vari premi

Da pochi giorni, è uscito un nuovo Gratta e Vinci che si gioca online. Non c’è da stupirsi, visto che tanti giocatori amano farlo direttamente dal proprio cellulare o tablet. Non serve, infatti, recarsi direttamente dal rivenditore, come per ORO 24 carati, ma si può grattare virtualmente con il proprio smartphone.

Facile e immediato, che è un po’ la caratteristica che piace, nella gente, del Gratta e Vinci. Compri, gratti e scopri subito se hai vinto, oppure no. Tutti fattori che ritroviamo anche nelle lotterie istantanee virtuali. Cambia solo che, invece della carta, ti trovi un tagliando nel tuo device elettronico.

Costa 2 euro questo nuovo Gratta e Vinci online e per vincere dovete fare così

Che ne dici, con 2 euro, di vincerne ben 2.000? L’ultimo Gratta e Vinci online, arrivato sul mercato, si chiama Lucky 7’s e costa, appunto, 2 euro. Giocare è molto facile. In pratica, il tagliando presenta una tabella con quindici caselle coperte. Le dovremo, ovviamente, grattare sperando di trovare il maggior numero possibile di 7.

Tutti gli altri numeri non ci devono interessare. Serve grattare più 7 possibili. Almeno 3 per vincere i 2 euro che abbiamo giocato. Se ne trovassimo quattro, vinceremmo 5 euro. Con cinque, il premio sale a 10 euro. E, via via, con sei 50 euro, con sette 100 euro, con otto 200 euro, con nove 500 euro.

Che ne dici, con 2 euro, di vincerne ben 2.000? Ma ci si può accontentare anche di premi minori

Fino ad arrivare ai due premi maggiori. Con dieci 7, infatti, si vincono 1.000 euro, mentre con undici ecco il premio massimo di 2.000 euro. Ottimo, se è facile giocare con Lucky 7’s, vediamo con quali probabilità di vittoria, che è quanto interessa al giocatore. Infatti, non tutti i Gratta e Vinci hanno le stesse probabilità di vincita.

In questo caso, i 2.000 euro li vince 1 ogni 16.666,67 giocate. I 50 euro, invece, sono garantite per 1 ogni 250 giocate. Il che non vuol dire che se giochiamo 250 volte, sicuramente li vinceremo. È una media. Il dato interessante è che una giocata ogni 9,61 è vincente premi superiori al costo della giocata.