Il conteggio del tempo è più importante a parer nostro di quello del prezzo. Le fasi direzionali o laterali iniziano quando il tempo scade, e i setup calcolati con il nostro metodo proprietario rilevano affidabilità fino al 90%. Al loro scadere si tendono a formare minimi/massimi, assoluti/relativi. E ora i mercati partono diritti fino al 6 marzo? Ecco la risposta.

Il quadro tecnico di fondo è sempre bullish

Qualsiasi cosa accadrà, non è in pericolo la fase rialzista del 2023, a parer nostro non è in pericolo il trend annuale, e quello in corso, se continuerà nei prossimi giorni, sarà un mero ritracciamento propedeutico a nuovi rialzi.

In corso c’è un ritracciamento? Al momento è ancora prematura la risposta. Infatti attendiamo sviluppi attendibili fra oggi e domani. Non ci sorprenderebbe se nelle prossime ore vedremmo i mercati americani guidare la riscossa rialzista.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:52 della seduta di contrattazione del 21 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.436

Eurostoxx Future

4.261

Ftse Mib Future

27.475

S&P 500 Index

4.015,16.

E ora i mercati partono diritti fino al 6 marzo? Ecco la risposta

Nei primi due giorni di questa settimana attendevamo una fase di ritracciamento propedeutica a un rialzo fino a venerdì. Se al nostra view si rivelerà corretta vedremo nei prossimi giorni “i tamburi battere al rialzo fino al 6 marzo”! Il rullo dovrebbe essere rialzista. Invece, un segnale ribassista fra oggi e domani, farebbe cambiare il suono ai tamburi, diventando ribassista di breve termine.

Il rialzo iniziato intorno al 19 dicembre è in una fase matura. In questi contesti si guarda con attenzione ai supporti che seguono. Sotto questi livelli in chiusura di seduta scatterano le vendite da ora in poi, sopra il rialzo continuerebbe anche forte:

Dax Future

15.324

Eurostoxx Future

4.237

Ftse Mib Future

27.515

S&P 500 Index

4.047.

Si attendono sviluppi.

