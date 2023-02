Sapevi che in Europa c’è un posto dove si vive liberi e senza leggi? Scoprilo con noi!

In Europa c'è un posto dove si vive liberi-News Oresund, CC BY 2.0>, attraverso Wikimedia Commons

Viaggiando si fanno sempre nuove scoperte. Oggi ti portiamo in un luogo in Europa che non segue le leggi della Nazione in cui si trova. Curioso di sapere dove si trova? Continua a leggere per scoprirlo!

Viaggiare è una passione che apre la mente. Oltre che vedere paesaggi stupendi e diversi dai soliti cui siamo abituati, ci permette infatti anche di venire a contatto con culture e tradizioni totalmente diverse dalle nostre. Sarà strano pensarlo ma, in alcuni Paesi, ad esempio, non si festeggia il Natale. In altre località, poi, ci sono scenari naturali così particolari che offrono la possibilità di vivere esperienze indimenticabili.

Quando si visita un Paese estero è sempre bene informarsi su usi e tradizioni per non fare gaffe e brutte figure. Ancora più importante è poi conoscere bene le leggi di una determinata Nazione. In ogni Stato, infatti, vigono leggi proprie che è bene sapere. In realtà, non dappertutto è così. Ad esempio, sapevi che in Europa c’è un posto che non ha leggi?

Il quartiere di Christiania a Copenaghen

Nel centro della capitale della Danimarca, si trova la Città Libera di Christiania. In pratica è un quartiere hippie autogestito, noto per l’atmosfera bohemienne e la vendita di droghe leggere come hashish e marijuana.

Christiania è considerata un territorio indipendente dalla Danimarca così come anche dall’Unione Europea. Basti dire che, prima di uscire dal quartiere, ci si imbatte in un cartello che riporta la scritta: “You are now entering the EU”.

Come raggiungere Christiania

È facile raggiungere Christiania perché, come già detto, si trova nel centro di Copenaghen, a meno di 4 chilometri dalla stazione centrale e da Tivoli, il parco divertimenti più noto della città. Approfittando di una bella giornata, si può fare una passeggiata di 50 minuti circa ed ammirare, strada facendo, alcuni splendidi palazzi della capitale danese, come il Palazzo di Christiansborg, la Vor Frelsers Kirke, il Museo Thorvaldsen e l’antica Borsa valori.

L’ingresso principale si trova su Prinsessegade. Si accede all’interno della città passando al di sotto di un arco in legno. Una volta superato l’ingresso, troviamo un caffè, il mercato, l’ufficio postale, un ristorante e alcuni laboratori d’arte.

Sapevi che in Europa c’è un posto senza leggi? Ecco come si vive a Christiania

Dagli anni ’70, Christiania è un quartiere autogestito. I circa 1.000 abitanti che ancora oggi vi vivono conducono una vita basata su principi come la collaborazione, l’arte all’aria aperta e il riciclo. Gli abitanti di Christiania non pagano le tasse e quindi, qui, i prodotti sono molto meno costosi rispetto al resto di Copenaghen. Anarchia, però, non significa caos e libertà a 360 gradi.

Attraverso un confronto democratico, gli abitanti del luogo hanno stabilito buone norme, regole e divieti a cui tutti sono chiamati ad attenersi, visitatori compresi. A Christiania le auto sono vietate; si accede solo a piedi o in bicicletta. Sono bandite le armi e le droghe pesanti. I turisti sono chiamati a rispettare la privacy di chi vi vive e, pertanto, è proibito scattare foto.

È interessante sapere che Christiania ha la sua bandiera: tre cerchi di colore giallo disposti uno a fianco all’altro, in senso orizzontale, su uno sfondo rosso. Gli abitanti di Christiania hanno anche scelto il loro inno, una canzone di protesta del gruppo rock Bifrost.