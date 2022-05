Mentre i mercati europei ieri hanno sparato al rialzo, Wall Street come da attese, ha chiuso l’ennesima giornata di contrattazione in negativo dopo un tentativo di rimbalzo intraday. Non ci sono supporti che reggono e oramai si punta a una data precisa, quella del prossimo setup annuale che scadrà il 20 maggio.

Cosa attendere da ora in poi sui listini americani? Come mai Wall Street continua a puntare al ribasso e a segnare nuovi minimi annuali mentre l’Europa invece, è ancora lontana dai minimi di marzo?

Il motivo, oltre alla guera in Ucraina, potrebbe essere legato all’inflazione al recente rialzo dei tassi, anche se per quest’ultimo aspetto, i motivi per preoccuparsi non sono tanti, anzi.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 10 maggio sono stati i seguenti:

Dow Jones

31.834,11

Nasdaq C.

11.364,24

S&P 500

3.935,18.

Wall Street continua a puntare al ribasso. Dove si fermerà questo ribasso?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 32.585. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.118.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.845. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 12.985.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.050. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems sugli indici americani

Short in corso dal 6 maggio.

Per il momento si proietta il raggoingimento dei seguenti obiettivi:

Dow Jones

30.200

Nasdaq C.

10.800

S&P 500

3.933.

Siamo molto vicini a questi prezzi.

Una banca in caduta libera

U.S. Bancorp (NYSE:USB), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 48,46 dollari in ribasso dell’1,82% rispetto alla seduta precedente.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 50,92, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 44,43/41,19.

