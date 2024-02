Non tutti sanno che se completi la Quota 97,6 vai in pensione prima-Foto da pixabay.com

Andare in pensione dopo le novità del Governo con la Legge di Bilancio secondo molti è diventato tremendamente più difficile. Effettivamente alcune misure inserite nella manovra hanno si prorogato prestazioni in scadenza il 31 dicembre 2023, ma con correttivi negativi per i lavoratori. In alcuni casi, dal punto di vista dei requisiti.

In altri casi con regole di calcolo peggiori. Parliamo naturalmente dell’APE sociale e di Quota 103 figura. La prima è passata da 63 anni di età come soglia minima per lasciare il lavoro a 63 anni e 5 mesi. La seconda invece, che godeva di un calcolo misto della prestazione adesso è diventata contributiva. Ma anche nel 2024 non tutto è negativo e non mancano misure favorevoli. In alcuni casi con una età di uscita che nessuna nuova misura prevede.

Anche nel 2024 ci sono strumenti che permettono un pensionamento nettamente vantaggioso sia come età che come contribuzione. Infatti sommando l’età e i contributi ed utilizzando anche le frazioni di anno, arrivando a Quota 97,6 un lavoratore può andare in pensione anche nel 2024. E con il cosiddetto scivolo usuranti. Una misura che si rivolge a queste specifiche categorie lavorative:

lavoratori di cave e miniere;

addetti al lavoro in gallerie;

palombari;

lavoratori del vetro cavo;

addetti a lavori a contatto con alte temperature;

lavoratori in cassoni ad aria compressa;

addetti allo smaltimento dell’amianto;

lavoratori in spazi ristretti ed angusti.

Non solo attività lavorative particolari per lo scivolo usuranti

Attività lavorative molto particolari, come particolare è la misura di cui parliamo. Ma va detto che lo stesso scivolo e le stesse condizioni riguardano pure i lavoratori che svolgono lavoro notturno per gran parte dell’anno (almeno 78 giorni all’anno per 7 degli ultimi 10 anni o per la metà della vita lavorativa). E per lavoro notturno si intende quello tra le 24:00 e le 05:00. Fornai, portieri di notte, metronotte e così via dicendo, cioè attività non certo rare da trovare, o almeno più frequenti di quelle dell’elenco prima citato.

Con lo scivolo usuranti si può lasciare il lavoro a 61 anni e 7 mesi di età, con 35 anni di contribuzione minima e completando la già citata Quota 97,6. Completando tutti questi requisiti, possono uscire pure gli addetti alla linea a catena (operai di fabbrica soprattutto), e gli autisti dei mezzi di trasporto pubblico con massa a partire da 9 persone. Non solo attività lavorative particolari per lo scivolo usuranti. E non tutti sanno che se completi i requisiti nel 2024, la pensione non te la toglie nessuno.