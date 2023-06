Vuoi vincere un’auto, una vacanza o un anno di bollette pagate? Tutti i concorsi a premi dove tentare la fortuna

Dalle auto fino alle shopping card, il fascino dei concorsi a premi sembra non conoscere crisi. Sono molte le iniziative di produttori o supermercati che hanno indetto dei concorsi, quest’estate. Vediamo quali ci garantiranno la possibilità di vincere ricchi premi.

Possiamo tentare la sorte senza alcuno sforzo magari facendo semplicemente la spesa o acquistando prodotti che già sono di nostro gradimento. Se poi il nostro segno zodiacale corrisponde ad uno dei più fortunati di luglio perché non provare a vincere persino un’automobile!

Vuoi vincere un’auto, una vacanza? Ecco i concorsi a cui puoi partecipare

Fra i concorsi con in palio un’auto troviamo quello indetto da Carrefour. I premi più ricchi messi in palio sono ben 35 500 elettriche. C’è tempo fino al 25 giugno per partecipare al concorso “Avventure Sostenibili” per i possessori della carta SpesAmica Payback. A tutti coloro che faranno una spesa di 15 € nei Carrefour Express o di 20 € nei punti vendita del circuito Carrefour od on-line, sarà consegnata una cartolina. Occorre utilizzare la carta SpesAmica Payback. Sulla cartolina si trovano 2 caselle da grattare. La prima indica subito se hai vinto un premio National Geographic come ad esempio un borsone sport. La seconda casella riporta un codice che andrà inserito previa registrazione sul sito Carrefour. Scontrino e cartolina vanno conservate fino al 31 luglio.

Vinci una carta regalo da 2.000 €

Tonno Nostromo ha lanciato un concorso Instant win (dove puoi sapere subito se hai vinto). Fino al 13 agosto 2023 chi acquisterà due prodotti Tonno Nostromo potrà partecipare al concorso “Un mare di passioni”. Ogni giorno vengono messe in palio 10 Gift Card digitali del valore di 50 € a scelta fra Zalando, Playstation Store, Ikea etc.. Inoltre è previsto un premio finale che consiste in una shopping card da 2.000 €. Cliccando sul sito omonimo del concorso verrà richiesta la registrazione dei propri dati e soprattutto i dati dello scontrino. A questo punto verrà comunicata subito la vincita o meno delle Gift Card. Con la registrazione si partecipa anche all’estrazione finale.

Vinci un anno di bollette pagate

Energizer, produttore di batterie, caricabatterie e torce ha lanciato un concorso dove mette in palio 10 buoni da 2.000 € per pagare le bollette. Di questi tempi si tratta di un buon aiuto nell’economia familiare con le bollette sempre più care. La scadenza del concorso è prevista per il 29 agosto 2023. Per partecipare al concorso “Vinci le bollette con Energizer” basta acquistare un prodotto a scelta a marchio Energizer in promozione e conservare lo scontrino. Sul sito omonimo del concorso occorrerà registrare i propri dati e caricare lo scontrino. Il responso sulla vincita sarà immediato.

Una giornata al mare

Proprio in questi giorni il Codacons ha lanciato l’allarme sul caro spiagge e quindi quale vincita migliore di una giornata al mare spesata? Partecipando al concorso “Con Estathé vinci buono spiagge 2023”, si può vincere un buono per ombrellone e lettino del valore di 35 €. Acquistando due fra i prodotti a marchio Estathé indicati nel regolamento, ci si potrà registrare sul sito del produttore, con i dati dello scontrino. Potrai subito scoprire se hai vinto uno dei 364 buoni spiaggia messi in palio.

