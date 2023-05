Vuoi unghie alla moda sensuali e ad effetto? Copia l’ultima tendenza lanciata da Chiara Ferragni

Sei alla ricerca del nuovo colore per la tua manicure? Se sei stufa del solito french o del babyboomer, puoi provare il nuovo trend del momento. Facili da realizzare, ti puoi sbizzarrire con le forme e le lunghezze che vuoi, vediamole insieme.

Con la bella stagione alle porte, è ovvio che vogliamo un po’ di sole e allegria intorno a noi. E le unghie sono una di quelle attenzioni che più spesso ci catapultano in un nuovo stato d’animo. È per questo che osiamo con colori accesi in questo periodo dell’anno, abbandonando il solito bianco lattiginoso. Se stai cercando qualche idea, ecco l’ultima tendenza lanciata da Chiara Ferragni.

Vuoi unghie alla moda sensuali e ad effetto, è questo lo stile per te!

Le abitudini, i gusti e i consigli delle influencer e delle vip sono ormai pane quotidiano. Non sai che profumo comprare per un regalo? Puoi copiare quello di Belen o di Ilary Blasi, ad esempio. Ma forse l’influencer che lancia più mode ed è più copiata di tutte è sicuramente Chiara Ferragni. Dal taglio di capelli, ai crop top, fino all’ultimo trend che sta già spopolando, le unghie. Per trovare un po’ di primavera, la bella Chiara ha deciso per uno stile quasi mai visto prima d’ora. All’apparenza sembra che le sue mani abbiano una normalissima passata di smalto, e invece no. Ad un occhio più attento non sarà sfuggito che in realtà sono bicolor! Ma non un bicolor netto con colori a contrasto, no, un bicolor sfumato come un babyboomer. Come ricrearlo? Scegli il colore che più ti piace e poi abbinalo ad una tonalità più chiara dello stesso tipo. Un esempio, blu e celeste chiaro, o verde e verde lime o fucsia e rosa, il colore di quest’anno!

Rosa e fucsia, i colori dell’estate anche dopo i 50 anni

Sono proprio questi i colori che stanno spopolando in questo momento. Non solo per le più giovani, che sfoggiano rosa shocking sugli abiti e sulle borse più gettonate. Il rosa e il fucsia stanno prendendo piede anche sulle mani e sui capelli. Se hai qualche ciocca grigia, prova a colorarla di rosa, coprirai i capelli bianchi e sarai super trendy. Stessa cosa per le unghie, fai una bella mandorla non troppo lunga e chiedi del babyboomer verticale. Ti invidieranno e copieranno tutte le tue amiche!

Ti preoccupa che il rosa o il fucsia siano colori troppo giovanili? Allora scegli un bel colore scuro come il nero o il prugna. È questo lo stile elegante che ha scelto anche Mara Venier, la splendida signora della TV. Quindi, se sei stanca del solito babyboomer e vuoi unghie alla moda sensuali e ad effetto prova queste! Vedrai che tutte le tue amiche impazziranno per questo nuovo stile di manicure!