Profumi da donna più buoni e sensuali? Ecco le fragranze amate dalle vip come Belen e Ilary Blasi

Stai cercando un profumo femminile buono e che lasci la scia? Florale, deciso, sensuale o fresco, c’è l’imbarazzo della scelta! Ma ti sei mai chiesta quali amano le star? Vediamo cosa preferiscono le donne più chiacchierate d’Italia e del Mondo in fatto di fragranze!

Il profumo è per tante donne sinonimo di stile e personalità. Non stupisce, infatti, che il profumo che scegliamo può rivelare chi siamo e quali sono le nostre qualità. La sua scelta è da sempre una questione molto personale oltre che di gusto, quasi una firma. Per questo non è semplice capire quale sia il profumo giusto da regalare, che sia all’amica, alla fidanzata o alla mamma. Ma possiamo sempre copiare le fragranze che amano le star e le vip più famose!

Quale usano le star mondiali come Rihanna e le vip come Belen?

Nelle varie interviste e sui social non manca mai qualche piccolo gossip anche sui profumi più amati dalle star. Per esempio, Rihanna ha più volte affermato di non poter fare a meno di Kilian Paris Love don’t be shy. Profumo dolce, sensuale con note di fiori d’arancio parecchio costoso, sui 235€ ma sicuramente d’effetto. Un’altra cantante molto famosa, Adele, invece, ha svelato di recente di amare Hypnotic Poison di Dior da quando era giovane. Dalla scia inconfondibile, dolce e fruttato, strega letteralmente tutti e costa anche molto meno.

E le vip nostrane, che gusti hanno? Ilary Blasi ha un profumo preferito ed è Hermès Eau des Merveilles, come lei stessa ha dichiarato qualche anno fa. Ma chissà che con il cambio vita e cambio compagno non abbia cambiato anche gusti! Per finire la soubrette argentina più amata dagli italiani, Belen Rodriguez. Belen mostra molto della sua vita sui social e parla spesso dei suoi gusti anche sui profumi. Il suo preferito degli ultimi tempi? Gucci Bloom, fragranza estremamente femminile e floreale, adatta per l’estate.

Profumi da donna più buoni e sensuali, qualche profumo di nicchia

Da sempre presenti sul mercato, ultimamente i profumi di nicchia stanno spopolando tra le star di tutto il Mondo. Pensiamo a Megamare di Orto Parisi, Erba Pura di Xerjoff o le tante fragranze di Mancera e Montale. Se cerchiamo un profumo che lasci letteralmente la scia e duri a lungo, scegliamo l’extrait. Grazie all’alta concentrazione di oli essenziali, la sua persistenza sulla pelle può durare fino a 8 ore. Tra i più amati ci sono Vanille Antique di Byredo e Baccarat Rouge di Maison Francis Kurkdjian Paris. Ecco, quindi, qualche fragranza da comprare tra i profumi da donna più buoni e sensuali in commercio. Gli estratti spesso sono piuttosto costosi, ma se vuoi risparmiare esistono anche de buoni Eau de Parfum. Se usi qualche trucchetto e scegli il posto giusto in cui spruzzarli possono essere parecchio persistenti.