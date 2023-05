Trucchi per piedi morbidi senza calli o vesciche più i sandali bassi che piacciono anche alle top model

Via libera alla stagione dei sandali! Ecco i modelli più desiderati e qualche consiglio per trattare i piedi rovinati.

Finalmente è arrivato il momento di tornare a indossare le scarpe leggere, siano esse sneakers, sandali o infradito. Ma se le prime non pongono alcun problema dal momento che sono chiuse, è molto diversa la questione per le altre due. Del resto, è innegabile che non sia un bello spettacolo calzare le scarpe aperte quando si ha una pessima pedicure.

Calli, talloni screpolati e unghie ingiallite sono i problemi più comuni a qualsiasi età e che possono peggiorare con le scarpe sbagliate. In effetti, anche alcuni modelli di zeppe o ballerine non sono sempre così comode e a lungo andare potrebbero incidere sulla salute dei piedi. Ma per arginare il problema puoi sempre fare affidamento su questi trucchi per piedi morbidi senza calli o vesciche e sulle scarpe giuste.

Mini guida alla pedicure estiva

Quando si parla di pedicure, molte si allarmano perché pensano di dover costantemente prenotare una seduta dall’estetista. È chiaramente la soluzione ideale se soffri di qualche problema che necessita di mani esperte, ma per il resto puoi usare specifici kit casalinghi.

Ciò non toglie che periodicamente sarebbe comunque bene andare dall’estetista. Infatti, se lasci crescere le unghie troppo lunghe, ti ritroverai con piedi doloranti perché queste frizionano con le altre dita. Vediamo però anche i trattamenti che puoi fare tranquillamente a casa, a partire dal trucco dei calzini.

Trucchi per piedi morbidi senza calli o vesciche e i sandali bassi più alla moda dell’estate

Non si tratta ovviamente di indossare i calzini con i sandali, bensì di attuare un trattamento preventivo. È sufficiente scaldare l’interno delle calze con il phon e indossarle per qualche minuto con i sandali: il calore contribuirà ad ammorbidire le finiture. In alternativa, vaporizza un deodorante neutro sui piedi: oltre a prolungarne il profumo, eviterà la formazione di vesciche o altre irritazioni.

A tal proposito ricordati sempre di asciugare con attenzione i piedi dopo averli lavati: l’umidità potrebbe infatti favorire frizione a contatto con la calzatura. Infine, potrebbe sembrare una banalità ma è molto importante assecondare le proprie sensazioni. Se avverti del fastidio, fermati e applica subito un cerotto sulla zona dolorante per prevenire la formazione di vesciche. Una volta prese queste precauzioni, non ti resta che goderti il tuo paio di sandali preferito.

Suggerimenti per il tuo prossimo pomeriggio di shopping

In ogni caso, ecco alcuni suggerimenti per il tuo prossimo pomeriggio di shopping. I sandali più gettonati per la prossima estate sono quelli neri, come dimostra anche uno degli ultimi look di Alessandra Ambrosio. La nota top model ha scelto un paio di sandali slides con lacci e cinturini sottili che si intrecciano, in versione tradizionale o infradito.

Ma puoi tranquillamente concederti un modello più basso tipo granchio o chunky da abbinare al tailleur classy. Se invece cerchi il giusto compromesso tra alto e basso, punta direttamente sul tacco medio nei modelli con fascia intrecciata o fiocco alla caviglia. In alternativa, orientati su un modello con plateau e fascia, utile per stabilizzare meglio il piede.