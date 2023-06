Piante belle che fioriscono tutto l’anno: ecco 4 varietà che fanno fiori stupendi per balconi e giardini

Sogni il balcone e il giardino sempre fiorito e colorato in estate e in inverno? Scegli tra queste bellissime piante e non potrai sbagliare!

Un bel giardino grande non può essere lasciato spoglio se vogliamo davvero godercelo, lo sappiamo bene. Ma anche un piccolo balcone da appartamento con un tocco di verde può cambiare aspetto. È per questo che è importantissimo scegliere con cura le piante che decidiamo di comprare. Se non vogliamo rischiare di vederle marcire o seccare velocemente e rovinarci tutto l’arredamento!

Piante belle che fioriscono tutto l’anno, la più colorata è la lantana

Sicuramente una cosa da considerare quando si scelgono le piante è capire quanto tempo vogliamo dedicargli. Se abbiamo poco tempo per la manutenzione è meglio scegliere piante che durino tutto l’anno. Varietà che resistano al caldo torrido e al sole cocente dell’estate, non solo al freddo invernale. Solo così avremo uno spazio verde sempre ben curato con poca fatica.

Cominciamo con la pianta che forse è tra le più belle di tutta la lista, la lantana. Se cerchi un tripudio di fiori colorati è proprio la pianta perfetta per te. Esistono tante varietà di colori diversi, dall’arancione al rosa o al viola, se vuoi puoi alternarle tutte. Questa pianta resiste benissimo al caldo estivo e anche al freddo, richiede poche cure e solo un terreno ben drenato.

Poi troviamo la bouganville, grande classico estivo che però al contrario di quel che si pensa dura tutto l’anno. Certo, in inverno non avrà fioriture evidenti, ma potrai goderti i suoi allegri fiori fino al tardo autunno.

Se vuoi usarle come siepe, ecco le migliori

Passiamo alla Forsythia, una pianta che fiorisce già dalla fine dell’inverno regalando tanti fiorellini gialli. Posizionandola in luoghi ben soleggiati non dovrai preoccuparti di molto. Un po’ di acqua, una potatura dopo la fioritura e via, avrai una siepe carica in pochissimo tempo. Questa pianta è stupenda e non è il solito arbusto da siepe che utilizziamo per schermare il giardino. In più, ha una crescita molto veloce, può raggiungere i 3 metri d’altezza in davvero pochissimo tempo.

Per finire, abbiamo l’abelia grandiflora, una delle piante migliori se vuoi una siepe che cresca velocemente. Regala splendide fioriture estive, si carica di foglie e con poca acqua cresce rigogliosa.

Insomma, se cerchi piante belle che fioriscono tutto l’anno, eccone qualcuna tra cui scegliere. Non ti resta che andare dal fiorista e fare il carico delle tue preferite!